Биохимики, IT-медики и микробиологи - в Витебском госуниверситете готовят кадры нового формата
Кадры нового формата под актуальные запросы реального сектора экономики готовит Витебский государственный университет имени Петра Машерова. В числе наиболее востребованных и перспективных направлений на стыке двух наук: IT-медицина и биохимия.
В подготовке специалистов нового уровня активно используют современные технологии. Цифровые инструменты студенты ВГУ применяют и в исследовательской деятельности.
Инновационные разработки в области IT-медицины
В качестве помощника - искусственный интеллект. Студентам ВГУ доступны передовые образовательные технологии. В их распоряжении - современная научно-исследовательская лаборатория, площадка для цифровых экспериментов и разработки инновационных проектов.
Безвредная родинка или опасная меланома. Распознавать кожные новообразования по цифровым изображениям нейросеть обучил третьекурсник ВГУ Александр Руденков. В команде разработчиков и студенты Витебского медуниверситета. Инновационный проект в перспективе сможет существенно упростить работу врачей. Экспресс-обследование с помощью искусственного интеллекта занимает всего несколько минут.
Александр Руденков, студент Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова:
"Меня больше всего привлекает идея спасения человеческой жизни или какая-либо помощь простому человеку. И я считаю, что мы в силах создать цифровые инструменты, которые бы облегчили жизнь как медицинскому персоналу, так и простому обывателю".
Разработки уже применяют в медицинской практике. Так, один из проектов внедрен в отделении неврологии и нейрохирургии Витебской областной больницы. Возможности искусственного интеллекта программисты используют для диагностики сердечно-сосудистых и стоматологических заболеваний, а также ряда патологий.
Елена Залесская, декан факультета Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова:
"В прошлом году студенты нашего факультета вышли в полуфинал чемпионата мира по программированию и представляли Республику Беларусь на этих соревнованиях. А в этом году они являются призерами Республиканского конкурса технического творчества учащейся молодежи "Инженеры будущего" и будут представлять нашу страну на чемпионате мира по искусственному интеллекту".
Передовые образовательные технологии
Очки виртуальной реальности для занятий в университетских лабораториях. Образовательный процесс адаптирован к современным запросам реального сектора экономики. Особенно востребованы сегодня специалисты биохимического и микробиологического профиля.
Полина Суворова, студентка Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова:
"У нас есть возможность трудоустройства на предприятиях пищевой промышленности в отделе контроля качества, также мы можем работать на предприятиях фармацевтического производства".
Татьяна Толкачева, декан факультета Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова:
"У нас есть две научно-исследовательские лаборатории: лаборатория ПЦР-анализа и лаборатория структурно-функциональных исследований. Они оснащены современным оборудованием, и поэтому, конечно, у них есть возможность уже с первого курса заниматься научными исследованиями".
Патриотические традиции
Погружение в науку не преграда для насыщенной культурной жизни. Студенты участвуют в творческих мероприятиях и патриотических проектах. Совместно с педагогами организуют кинопросмотры и туристические походы. Сплоченность - важный приоритет многонациональной университетской семьи.
Валентина Богатырева, ректор Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова:
"На сегодняшний день у нас более 1700 иностранных студентов. 24 страны. Это и ближнее зарубежье, это, конечно же, дальняя дуга, включая Африканский континент. Это все работа слаженного коллектива, нацеленная на продвижение образовательной составляющей, но ведь это еще и культурный код. Продвижение культурного кода нас, белорусов".
Сохранение исторической памяти
В ботаническом саду университета уже начинает расцветать интернациональная аллея. Два десятка молодых деревьев высадили минувшей весной к 80-летию Великой Победы. Как символическое послание: созидая будущее важно помнить о наших корнях.