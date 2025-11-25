3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
"Битва за Гомель": как советские войска освобождали город осенью 1943 года
Автор:Редакция news.by
26 ноября 1943 года в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции от нацистов был освобожден город Гомель. К этой дате "Первый информационный" подготовил двухсерийный документальный фильм "Битва за Гомель". 26 ноября в эфире покажут вторую серию - бои за город осенью 1943 года, когда вермахт впервые применил фаустпатроны.
В освобождении Гомеля принимали участие Юлия Друнина и Александр Солженицын, восстанавливать город помогал Константин Рокоссовский. А еще Гомель до июля 1944 года был столицей Белорусской ССР.