"Битва за Гомель": как советские войска освобождали город осенью 1943 года

26 ноября 1943 года в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции от нацистов был освобожден город Гомель. К этой дате "Первый информационный" подготовил двухсерийный документальный фильм "Битва за Гомель". 26 ноября в эфире покажут вторую серию - бои за город осенью 1943 года, когда вермахт впервые применил фаустпатроны.