"Битва за Гомель": какую роль Гомель сыграл в спасении Москвы во время Великой Отечественной войны

"Битва за Гомель" - документальный фильм к годовщине освобождения областного центра во время Великой Отечественной войны. В основе проекта - архивные документы, воспоминания свидетелей и хроникальные кадры.

В первой серии бои за город летом 1941-го рассказали о том, как гомельское направление вынудило Гитлера изменить план "Барбаросса", какую роль Гомель сыграл в спасении Москвы и почему Центральный фронт в военной историографии называют забытым фронтом.