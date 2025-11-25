3.70 BYN
"Битва за Гомель": какую роль Гомель сыграл в спасении Москвы во время Великой Отечественной войны
Автор:Редакция news.by
"Битва за Гомель" - документальный фильм к годовщине освобождения областного центра во время Великой Отечественной войны. В основе проекта - архивные документы, воспоминания свидетелей и хроникальные кадры.
В первой серии бои за город летом 1941-го рассказали о том, как гомельское направление вынудило Гитлера изменить план "Барбаросса", какую роль Гомель сыграл в спасении Москвы и почему Центральный фронт в военной историографии называют забытым фронтом.
25 ноября в 16:10 в эфире "Первого информационного" смотрите первую серию фильма Елены Бормотовой "Битва за Гомель".