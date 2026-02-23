3.73 BYN
Благодарность ветеранам за мирное небо над головой звучала в минском пансионате "Родник"
Автор:Редакция news.by
23 Февраля каждый из нас говорит спасибо нашим защитникам за мужество, стойкость и мирное небо. Праздничный марафон продолжался в столичном пансионате "Родник". Активисты БРСМ Минска поздравляли людей преклонного возраста с Днем защитников Отечества.
Помимо мужчин, не оставили без внимания и женщин в честь Года белорусской женщины. В программе тематический концерт, сладкие угощения, а также сувениры, которые волонтеры сделали своими руками.
Теплая атмосфера царила в пансионате. Здесь звучали и слова благодарности ветеранам за мирное небо над головой и возможность жить на нашей белорусской земле.