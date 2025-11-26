Благодарность воинам за мужество, парад, новые муралы - в Гомеле отметили годовщину освобождения

82 года назад в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции город над Сожем был освобожден. Красная армия создала надежный плацдарм для победного шествия советских войск по территории Беларуси прямо до Берлина.

Благодарность воинам за мужество

26 ноября в память о героизме защитников Гомеля минута молчания, возложение цветов и венков, слова благодарности воинам за мужество, а еще обещания беречь мир.

Людмила Сапего, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сегодня мы здесь для того, чтобы рассказать всем, что мы помним, помним о тех днях, когда наш город был в оккупации, тяжелейших днях, мы помним о тех героях-солдатах и офицерах, которые не жалели своей жизни ради сохранения мирного нашего будущего, свободы и независимости для нашей страны. Мы просто обязаны помнить, чтить память погибших".

"Мы получили от победителей не только их подвиги, память, но и славу. Эту славу мы должны сохранить, сберечь и передать молодому поколению", - сказала жительница Гомеля Лариса Мохорева.

Даниил Симачев, воспитанник военно-патриотического клуба СШ № 2 Гомеля:

"Мы сегодня принимаем участие в параде. Это не просто парад, это дань уважения нашим предкам, которые стояли, отдавали свои жизни за нашу свободу сегодня".

Открытие памятника Константину Рокоссовскому

Цветы легли и к подножью памятного знака жертвам геноцида. Здесь в годы войны был пересыльный лагерь для военнопленных Дулаг-121. А в новом сквере вблизи площади Восстания установили памятник маршалу Константину Рокоссовскому. Легендарный полководец командовал войсками Второго Белорусского фронта.

Константин Рокоссовский, внук маршала К. Рокоссовского

Константин Рокоссовский, внук маршала К. Рокоссовского:

"Эмоции захлестывают. Трогательное внимание такое. Гордость за памятник в Беларуси, первый стоит он. Дед прошел из Гомеля отсюда до Бреста, т.е. всю Беларусь он прошел по южной стороне".

Владимир Мединский, помощник Президента России

Владимир Мединский, помощник Президента России:

"Мне кажется, здесь, в месте, где начала осуществляться, наверное, самая знаменитая наступательная операция XX века - операция "Багратион", установить памятник в Гомеле почетному гражданину города Константину Рокоссовскому - самое время".

Парад техники времен войны

Парад раритетных образцов техники времен войны - по городу проехали два десятка легендарных боевых машин.

Галерея муралов в честь героев-освободителей пополняется