Благодарность воинам за мужество, парад, новые муралы - в Гомеле отметили годовщину освобождения
82 года назад в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции город над Сожем был освобожден. Красная армия создала надежный плацдарм для победного шествия советских войск по территории Беларуси прямо до Берлина.
Благодарность воинам за мужество
26 ноября в память о героизме защитников Гомеля минута молчания, возложение цветов и венков, слова благодарности воинам за мужество, а еще обещания беречь мир.
Людмила Сапего, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Сегодня мы здесь для того, чтобы рассказать всем, что мы помним, помним о тех днях, когда наш город был в оккупации, тяжелейших днях, мы помним о тех героях-солдатах и офицерах, которые не жалели своей жизни ради сохранения мирного нашего будущего, свободы и независимости для нашей страны. Мы просто обязаны помнить, чтить память погибших".
"Мы получили от победителей не только их подвиги, память, но и славу. Эту славу мы должны сохранить, сберечь и передать молодому поколению", - сказала жительница Гомеля Лариса Мохорева.
Даниил Симачев, воспитанник военно-патриотического клуба СШ № 2 Гомеля:
"Мы сегодня принимаем участие в параде. Это не просто парад, это дань уважения нашим предкам, которые стояли, отдавали свои жизни за нашу свободу сегодня".
Открытие памятника Константину Рокоссовскому
Цветы легли и к подножью памятного знака жертвам геноцида. Здесь в годы войны был пересыльный лагерь для военнопленных Дулаг-121. А в новом сквере вблизи площади Восстания установили памятник маршалу Константину Рокоссовскому. Легендарный полководец командовал войсками Второго Белорусского фронта.
Константин Рокоссовский, внук маршала К. Рокоссовского:
"Эмоции захлестывают. Трогательное внимание такое. Гордость за памятник в Беларуси, первый стоит он. Дед прошел из Гомеля отсюда до Бреста, т.е. всю Беларусь он прошел по южной стороне".
Владимир Мединский, помощник Президента России:
"Мне кажется, здесь, в месте, где начала осуществляться, наверное, самая знаменитая наступательная операция XX века - операция "Багратион", установить памятник в Гомеле почетному гражданину города Константину Рокоссовскому - самое время".
Парад техники времен войны
Парад раритетных образцов техники времен войны - по городу проехали два десятка легендарных боевых машин.
Галерея муралов в честь героев-освободителей пополняется
Подарок жителям Гомеля - два новых мурала с изображением легендарных личностей. Роман Тимофеенко - один из руководителей подпольного движения. Создавал диверсионные группы, участвовал в операциях, погиб как герой во вражеской засаде. Григорий Головацкий в составе 22-й артиллерийской дивизии участвовал в освобождении Гомеля. После ранения командира взял командование полком на себя, в числе первых вступил в освобожденный город.