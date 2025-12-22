3.66 BYN
Благотворительный автопробег стартовал в Минской области
Автор:Редакция news.by
На пути милосердия и доброты не может быть забытых уголков, где есть "Наши дети". 22 декабря с такой новогодней миссией стартовали участники автопробега "Единая Минщина - сердце Беларуси". Он объединил представителей трудовых коллективов центрального региона.
В этом году магистрали добра соединят 9 районов. Участники автопробега заглянут с подарками в 11 учреждений. Первая остановка - дом семейного типа Николая и Натальи Ушкиных в Пуховичском районе. Родители воспитывают 7 детей.
Следующая остановка благотворительного автопробега - Солигорск. Кстати, это пятый, юбилейный сезон щедрой инициативы. Калейдоскоп рождественских событий окружит вниманием и теплом свыше 200 тыс. детей.