Благотворительный марафон "От всей души" дарит зимнее волшебство людям серебряного возраста

Эстафета добра и зимнего волшебства. Сегодня в стране стартовал еще один благотворительный марафон, который "От всей души" окружает заботой и вниманием представителей мудрого поколения. Тепло от такого сердечного проекта почувствуют более полумиллиона белорусов серебряного возраста. По инициативе Президента акция зародилась в конце 2022 года. Рождественские балы и "Новогодние мастерские", адресная помощь и уютные встречи в кругу друзей. Форматы благотворительной акции разные (их более 20) - миссия одна.

Щедрый сезон новогодних вечеров, сердечных встреч и рождественских чудес для людей серебряного возраста открыт. В каждом уголке страны сегодня зажглись огни благотворительной акции "От всей души". В Минской области Клецк задает стиль и тематику светских раутов.

Людмила Иванейчик с мужем Михаилом кружатся в вальсе. На заслуженном отдыхе жизнь наполнилась новыми танцевальными ритмами и творческими красками.

Людмила Иванейчик, председатель Клецкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

"У нас еще есть и творческие коллективы. Один из таких коллективов - это клуб любителей танцев "Асалода". Мы приезжаем на репетиции, танцуем, разучиваем старинные белорусские танцы. Есть люди моего возраста, еще более-менее молодого. А есть люди, которые перешагнули за восьмой десяток".

На областной праздник пригласили самых активных и молодых душой гостей из всех районов. Ветераны труда и сегодня с удовольствием погружаются в мир компьютерных технологий, изучают иностранные языки, занимаются танцами и спортом. При территориальных центрах социального обслуживания открыты объединения по интересам для активного долголетия.

Татьяна Доморацкая, ветеран труда (Минский район):

"Очень замечательная акция, которая организована у нас в стране. Я думаю, вот эта связь, когда проходят мероприятия сначала для деток, а потом переходят на мероприятия для пожилых людей, это связь поколений".

Проект "От всей души" был запущен по инициативе Президента в конце 2022 года. С тех пор зимняя эстафета милосердия и добра стала еще одной любимой традицией белорусов.

Рождественский бал, мастер-классы, музыкальные вечера и уютные адресные встречи. В этом году в афише марафона добра более 20 инициатив.. Форматы благотворительной акции разные, миссия одна - окружить заботой и душевным теплом наше мудрое поколение.

К марафону заботы о старшем поколении сегодня подключились все регионы. На севере страны праздник стартовал с торжественного концерта в честь ветеранов труда. Спасатели, медики, социальные работники - в областную филармонию пригласили более 400 человек, преданных своему делу жизни и родной земле.

"Я работала в социальной защите. Мне очень приятно встретиться со своими коллегами. Воодушевление какое-то, начинаешь совершенно по-другому себя чувствовать", - поделилась эмоциями женщина.

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного совета депутатов:

"Быть благодарным очень важно. Помнить, что именно благодаря нашему старшему поколению мы сейчас живем в красивой благоустроенной Беларуси, свободной и независимой. Это они создали экономический фундамент, ту основу, на которой мы строим будущее уже для наших детей".

Благотворительная акция в пансионате "Росинка"

Уютный праздник в семейной атмосфере 23 декабря организовали и в Могилевской области. В гости к постояльцам дома-интерната "Росинка" Чаусского района с подарками заглянул Белкоопсоюз. Встреча получилась теплой и душевной.

"Очень рад, что приезжают такие добрые люди и дарят подарки. Акция "От всей души" замечательная. Благодарю за все то добро, которое делается для нас. Низкий поклон всем вам", - поблагодарил мужчина.

Инесса Короткевич, председатель Белкоопсоюза:

"Создание праздника, уюта, прекрасного настроения, обмен подарками - это, наверно, ждет каждый человек, сколько бы ему ни было лет. И поэтому мы никогда, учитывая занятость нашу, какие-то другие обстоятельства, никогда не должны забывать, что мы прежде всего люди. Все люди в принципе нуждаются в одинаковом - в теплоте, заботе".

Забота и внимание представителям мудрого и активного поколения

Праздник приходит в каждый дом, адресно доставляя не только подарки, но и самое ценное - заботу и внимание. 23 декабря такой трогательной получилась встреча и у Альбины Пожаевой. Жительницу Минска посетил заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков. Альбина Ивановна в свои 86 волонтер Белорусского общества Красного Креста и центра социального обслуживания Партизанского района, активная участница таких социальных проектов, как "Пожилые для пожилых", "Новые грани" и "Терапевтический парк".

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

"С чувством глубокой благодарности к старшему поколению я уже на протяжении многих лет принимаю участие в республиканской акции "От всей души". И каждому человеку, независимо от возраста, регалий, хочется верить в чудеса и чувствовать себя важным, нужным и любимым в эти предновогодние дни. И в наших с вами руках подарить свое внимание, тепло и заботу тем, кто в этом действительно нуждается - воспитанники социальных учреждений, ветераны, пожилые люди, многодетные семьи. И это не требует больших усилий, но абсолютно бесценно для людей старшего поколения, многие из которых, несмотря на свой возраст, дадут фору многим молодым в своей социальной жизни и активной гражданской позиции. Пусть забота и добрые дела найдут каждого, кто в этом сейчас нуждается".

К акции "От всей души" присоединилась Белтелерадиокомпания

Рождественский период - волшебное время исполнения желаний, даже таких смелых, как попасть в объективы "Первого информационного". В гости на Макаенка, 9 приехали самые преданные зрители из Минского социального пансионата "Родник". В мир телевизионного искусства и аудиовизуальной магии погрузили ведущие Юлия Перцова и Павел Лазовик.

Наталья Зычкова, директор Минского городского социального пансионата "Родник":

"Очень важны для каждого человека капелька внимания, заботы о нем и передача своего тепла, доброты и любви. Вот эта сегодняшняя встреча в самом сердце нашего телевидения, нашей прекрасной страны, для наших проживающих действительно очень приятный подарок. Таким добрым, светлым мероприятием открываем акцию "От всей души". Спасибо за заботу, за внимание к нашим пожилым людям".