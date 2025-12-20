Благотворительный показ спектакля "Варвара-Краса, длинная коса" прошел в Минске

Благотворительная акция "Наши дети" проходит по всей Беларуси. Ее цель - подарить маленьким жителям страны веру в новогоднее чудо, а также окружить их заботой и вниманием. Так, в минском Дворце культуры ветеранов прошел благотворительный показ спектакля "Варвара-Краса, длинная коса". Это совместный творческий проект двух столичных школ - № 3 и 207.