3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
Благотворительный показ спектакля "Варвара-Краса, длинная коса" прошел в Минске
Автор:Редакция news.by
Благотворительная акция "Наши дети" проходит по всей Беларуси. Ее цель - подарить маленьким жителям страны веру в новогоднее чудо, а также окружить их заботой и вниманием. Так, в минском Дворце культуры ветеранов прошел благотворительный показ спектакля "Варвара-Краса, длинная коса". Это совместный творческий проект двух столичных школ - № 3 и 207.
Акция "Наши дети" существует уже более 30 лет и в этом году планирует охватить свыше 1 млн участников. Продолжится она до 15 января 2026 года.