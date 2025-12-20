Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Благотворительный показ спектакля "Варвара-Краса, длинная коса" прошел в Минске

Благотворительная акция "Наши дети" проходит по всей Беларуси. Ее цель - подарить маленьким жителям страны веру в новогоднее чудо, а также окружить их заботой и вниманием. Так, в минском Дворце культуры ветеранов прошел благотворительный показ спектакля "Варвара-Краса, длинная коса". Это совместный творческий проект двух столичных школ - № 3 и 207.

Акция "Наши дети" существует уже более 30 лет и в этом году планирует охватить свыше 1 млн участников. Продолжится она до 15 января 2026 года.

Разделы:

ОбществоСемья и дети

Теги:

марафонНаши дети