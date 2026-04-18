Благоустройство мемориалов и парков - как проходит субботник в Городокском районе
18 апреля около 300 тыс. жителей Витебской области принимают участие в республиканском субботнике. Трудовые коллективы своим примером показывают, как белорусы умеют сплоченно работать.
Жители северного региона этот день проводят с пользой. Работают на сельхозобьектах, благоустраивают парки и мемориалы. Вот так все вместе белорусы наводят порядок после сложной зимы.
Живописный парк с видом сразу на несколько озер. Одна из локаций субботника находится в Городокском районе. Местные жители и гости любят проводить время здесь круглый год. Объект туристический. Рядом - лыжероллерная трасса, где проходят тренировки и соревнования спортсменов, а также важные для района праздники.
Ирина Полякова, председатель Городокского райисполкома:
"Чувство гордости, что ты можешь принять участие и сделать свое место для жизни лучше. Здесь у нас расположена и резиденция Снегурочки. В зимний период приезжают делегации со всей области".
Покраска лестничных перил, благоустройство беседок, приведение в порядок парковых скульптур. Объем работ внушительный. Темп субботнику в Городке задают и участники областного форума молодежных советов, часть проектов посвящены именно трудовым инициативам.
Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов, председатель Витебской областной организации РОО "Белая Русь":
"Благоустраивается территория, очищается от упавших веток, от сорной растительности, красятся объекты. Просто на глазах преображается этот остров. И мы видим, насколько велика сила коллективного труда. Наша молодежь видоизменила остров за считаные часы".
Для участников субботника - гречневая каша и горячий чай. Как только работа была сделана, всех пригласили на полевую кухню.
Андрей Балыш, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Свой трудовой путь я начинал здесь. Бас-остров для городчан - это место отдыха. Сделали этот остров лучше, краше. Для того чтобы сюда не только семьи местных жителей приходили, но и туристы приезжали и проводили хорошо время".
Большое внимание уделено озеленению. В северном регионе сегодня появились новые аллеи. На субботник белорусы вышли семьями. И это вклад каждого из нас в благоустройство страны.