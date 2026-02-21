Блины и фаер-шоу - в Беловежской пуще 21 февраля провожали Снегурочку и встречали весну

Блины, фаер-шоу и прощание с новогодней сказкой. 21 февраля в Беловежской пуще с размахом отметили Масленицу. А заодно проводили на Южный полюс Снегурочку: внучка Деда Мороза не любит тепло и решила переждать жаркое время в Антарктиде.

Проводы зимы в Беловежской пуще - событие всегда яркое. По традиции и в 2026 году на Масленицу здесь собрались сотни гостей. Хороводы и танцы на поляне с самого утра.

Без блинов на празднике никуда: тонкие, красивые, а самое главное - с лесным вареньем. Повара работали без остановки на радость людям.

Устоять перед румяными красавцами просто невозможно. Да и есть народная примета: чем больше блинов съедено на Масленицу, тем больше счастья будет в году.

"Блины великолепные, все вкусно, чай горячий, прекрасный. Программа, атмосфера - все для праздника создано", - делится впечатлениями посетительница Беловежской пущи.

"Самое важное в любом празднике - это люди. Столько их много приехало, всем весело, все были готовы водить хороводы!" - не скрывает эмоций гость праздника.

"Мы из Дрогичина приехали с детками специально на этот праздник. Это наше. Свое надо любить, надо это помнить и никогда об этом не забывать", - считает молодой отец.

В заповедном лесу не только встречали весну, но и вместе с Дедом Морозом отправляли в Антарктиду всю его семью. Снегурочка поделилась: чувствует приближение тепла, а таять не входит в ее планы, поэтому курс держит на Южный полюс. Дел у нее там много: будет помогать ученым и ухаживать за пингвинами.

Дед Мороз:

"Много лет я провожаю Снегурочку в Антарктиду, а к этому дню привыкнуть никак не могу. Вроде бы, и веселье, и радость. Масленица - все-таки праздник, а с другой стороны, грустно. Я, можно сказать, на круглый год остаюсь один, поэтому я очень надеюсь, что гости Беловежской пущи будут навещать меня, веселить, не давать мне грустить и время пройдет быстрее. И я снова встречу свою Снегурочку в Беловежской пуще".

"Я уезжаю ненадолго, в декабре мы снова встретимся", - пообещала Снегурочка.

Зимний туристический сезон закрыт

В сани вместе со Снегурочкой сели Матушка Зима, Вьюга, Пурга. Вернуться пообещали с первыми морозами - в декабре. К слову, этот зимний сезон удался: Беловежскую пущу посетили порядка 100 тыс. человек.

