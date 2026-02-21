"БМВ" по-белорусски: рассказали, как инновации помогают сохранять родной язык

мальчик в школе проходит тест на ноутбуке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdfdafb3-715e-49a1-8b83-8382eaa7fb1c/conversions/d0675b95-b1a9-48cd-8c7a-d24f113314d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdfdafb3-715e-49a1-8b83-8382eaa7fb1c/conversions/d0675b95-b1a9-48cd-8c7a-d24f113314d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdfdafb3-715e-49a1-8b83-8382eaa7fb1c/conversions/d0675b95-b1a9-48cd-8c7a-d24f113314d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdfdafb3-715e-49a1-8b83-8382eaa7fb1c/conversions/d0675b95-b1a9-48cd-8c7a-d24f113314d5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Язык - самостоятельный атрибут суверенного государства. Как его можно представить в рамках инновационных конкурсов, рассказал в "Актуальном интервью" заместитель директора СШ № 111 имени Михаила Каснерика г. Минска Николай Курилович.

К слову, учреждение образования внедрило в практику школы, города и республики в целом пять инновационных проектов. Они разработаны учителями, учениками и находятся на стыке цифровых и лингвистических технологий.

"Наш районный конкурс по белорусскому языку "Ты будзеш звінець, мая родная мова" организуется в Ленинском районе уже семь лет, а уже как три года мы приглашаем к участию учеников учреждений образования Санкт-Петербурга. Они читают стихотворения на белорусском языке, которые им предлагаются организаторами, пишут эссе", - рассказал замдиректора СШ № 111 имени Михаила Каснерика.

интерактивный проект по белорусскому языку news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0974dff-4209-42e5-8ab7-9ab9c8106cfa/conversions/36a7786c-f888-42c2-97db-98d1c204095b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0974dff-4209-42e5-8ab7-9ab9c8106cfa/conversions/36a7786c-f888-42c2-97db-98d1c204095b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0974dff-4209-42e5-8ab7-9ab9c8106cfa/conversions/36a7786c-f888-42c2-97db-98d1c204095b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0974dff-4209-42e5-8ab7-9ab9c8106cfa/conversions/36a7786c-f888-42c2-97db-98d1c204095b-xl-___webp_1920.webp 1920w

По словам Николая Куриловича, в школе создана и образовательная платформа "БМВ" - один из первых инновационных проектов, над которым совместно работали учитель и ученики. "Его представляли сначала на инновационном конкурсе "100 идей для Беларуси" (проект тогда победил), а затем работа была продолжена на Республиканском конкурсе инновационных проектов", - поделился он.

"БМВ" - семь оригинальных мобильных приложений, призванных популяризировать родной язык в обществе, способствовать подготовке учащихся к централизованному тестированию и экзаменам, а также помочь систематизировать знание белорусского языка.

"Сейчас уже за плечами пять авторских инновационных проектов по популяризации белорусского языка. Мы стараемся их каждый год представлять на разных интеллектуальных соревнованиях. Прежде всего, на конкурсе "100 идей для Беларуси" - платформе, где аккумулируются лучшие идеи молодежи", - добавил собеседник.