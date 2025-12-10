БНТУ - 105 лет: кузница инженерных кадров Беларуси отмечает юбилей

Кузница инженерных кадров Беларуси отмечает юбилей! БНТУ - 105 лет! С праздником коллектив вуза поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что созданный в годы советской индустриализации университет внес большой вклад в становление отечественной промышленности.

Сейчас в БНТУ почти 90 кафедр, знания получают около 21 тысячи студентов. Четверть из них - иностранные граждане из 35 стран. Выбор направлений широкий: более 140 специальностей. В топе - машиностроение, строительство и электроника. С этого учебного года открыта новая специальность "Экологический аудит и обеспечение качества окружающей среды", а в следующем году планируется запуск еще одного направления.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ

Сергей Харитончик, ректор БНТУ: "Мы открываем то, что именно будет востребовано. Например, со следующего года будет открыт набор на специальность дорожно-строительное и подъемно-транспортное машинное оборудование. Это сегодня необходимые специалисты для предприятий, которые занимаются производством подъемников, лифтового оборудования, дорожно-строительной и коммунальной техники. И также еще рассматриваем вопрос открытия новой профилизации, которая посвящена проектированию и строительству автомобильных дорог и аэродромов. Сегодня это тоже для нас является актуальным - не только для университета, но и для реального сектора экономики, для всех наших граждан".