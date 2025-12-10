3.77 BYN
БНТУ - 105 лет: кузница инженерных кадров Беларуси отмечает юбилей
Кузница инженерных кадров Беларуси отмечает юбилей! БНТУ - 105 лет! С праздником коллектив вуза поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что созданный в годы советской индустриализации университет внес большой вклад в становление отечественной промышленности.
Сейчас в БНТУ почти 90 кафедр, знания получают около 21 тысячи студентов. Четверть из них - иностранные граждане из 35 стран. Выбор направлений широкий: более 140 специальностей. В топе - машиностроение, строительство и электроника. С этого учебного года открыта новая специальность "Экологический аудит и обеспечение качества окружающей среды", а в следующем году планируется запуск еще одного направления.
Сергей Харитончик, ректор БНТУ: "Мы открываем то, что именно будет востребовано. Например, со следующего года будет открыт набор на специальность дорожно-строительное и подъемно-транспортное машинное оборудование. Это сегодня необходимые специалисты для предприятий, которые занимаются производством подъемников, лифтового оборудования, дорожно-строительной и коммунальной техники. И также еще рассматриваем вопрос открытия новой профилизации, которая посвящена проектированию и строительству автомобильных дорог и аэродромов. Сегодня это тоже для нас является актуальным - не только для университета, но и для реального сектора экономики, для всех наших граждан".
Университет продолжает обновлять материально‑техническую базу: только в этом учебном году в БНТУ открыли новые научные центры, а в честь юбилея вуз получит два центра компетенций и две лаборатории. В распоряжении студентов - самое современное оборудование. Эти научные пространства созданы в сотрудничестве с ведущими техническими предприятиями Беларуси.