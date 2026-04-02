Болбатовский: На территории белорусских санаториев функционирует 99 скважин с минеральной водой

Иностранные туристы едут в Беларусь из-за природного потенциала, считает директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

По его словам, на территории белорусских санаториев функционирует 99 скважин с минеральной водой, каждая уникальна по химическому составу и медицинскому эффекту. Сегодня весь санаторно-курортный комплекс использует только грязи четырех водоемов, где добываются сапропели.

Однако он отметил, что бытует мнение, что не хватает мест для белорусов и ограничена доступность. Но доля иностранных граждан в свободной реализации путевок составляет около 30 %. "Ежегодно этот процент стабильный. Более 70 % путевок для физических и юридических лиц реализуется именно гражданам Республики Беларусь", - подчеркнул он.

02.04.2026 10:30

Особо Геннадий Болбатовский отметил важную роль государства. "Наша страна сполна подтверждает свой статус социально ориентированного государства, потому что средства, которые выделяются на оздоровление и лечение наших граждан, ежегодно в эквиваленте около 100 млн долларов, позволяют ежегодно направлять на лечение и оздоровление на льготных условиях около 800 тыс. человек. В 2026 году эта цифра составила 799 тыс. человек. Поэтому сказать о том, что недоступны сегодня наши учреждения, по-моему, нельзя. Около 10 % населения пользуются льготами", - констатировал он.