Более 1 млн детей охватит акция "Наши дети"

Разгар декабря, а значит, наступает время чудес - новогодней сказки, когда мы - взрослые - можем стать настоящими волшебниками для наших детей.

Более миллиона юных белорусов объединит добрая новогодняя акция, где ни один ребенок не останется без тепла и внимания. Проходит она уже три десятилетия по инициативе Президента. В 2025 году акция "Наши дети" стартует 15 декабря. Открытие пройдет в формате телемоста со всеми регионами.

Уже третий год подряд по инициативе главы государства проходит и акция "От всей души". Начиная с 23 декабря, подключиться к доброй традиции может каждый. В прошлом году к празднованию присоединились более полумиллиона человек.