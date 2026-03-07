Более 1 тыс. участниц соберет "Красивый забег" в Минске

Встречать 8 Марта активно - традиция для белорусок, предпочитающих здоровый образ жизни. Более 1 тыс. представительниц прекрасного пола в праздничный день соберет "Красивый забег" у Национальной библиотеки в Минске.

Дистанция, которую предстоит преодолеть девушкам, составляет 5 км. Но для каждой бегуньи гораздо важнее именно участие, а не итоговый результат.