Более 110 единиц спецтехники работали в Минской области ночью на уборке снега

В связи с обильным снегопадом предприятия ЖКХ переведены на усиленный режим работы.

В ночь с 4 на 5 февраля на уборке снега в Минской области было задействовано более 110 единиц спецтехники и около 200 человек. Расчищено 846 км дорог, израсходовано 517 т противогололедных материалов.

В ЖКХ напоминают автовладельцам, что необходимо расчищать снег вокруг своей машины в радиусе метра. Также просят не загромождать проезды - это мешает работе спецтехники.

ОбществоСтроительство и ЖКХ

ЖКХснегснегопады