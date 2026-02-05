3.73 BYN
Более 110 единиц спецтехники работали в Минской области ночью на уборке снега
Автор:Редакция news.by
В связи с обильным снегопадом предприятия ЖКХ переведены на усиленный режим работы.
В ночь с 4 на 5 февраля на уборке снега в Минской области было задействовано более 110 единиц спецтехники и около 200 человек. Расчищено 846 км дорог, израсходовано 517 т противогололедных материалов.
В ЖКХ напоминают автовладельцам, что необходимо расчищать снег вокруг своей машины в радиусе метра. Также просят не загромождать проезды - это мешает работе спецтехники.