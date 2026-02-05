Более 110 единиц спецтехники работали в Минской области ночью на уборке снега

В связи с обильным снегопадом предприятия ЖКХ переведены на усиленный режим работы.

В ночь с 4 на 5 февраля на уборке снега в Минской области было задействовано более 110 единиц спецтехники и около 200 человек. Расчищено 846 км дорог, израсходовано 517 т противогололедных материалов.