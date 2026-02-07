Более 12 тыс. белорусских школьников подали заявки на участие в путешествии на "Поезде Памяти"

Путешествие, объединяющее поколения. Более 12 тыс. белорусских школьников уже подали заявки на участие в уникальном патриотическом проекте "Поезд Памяти".

"Поезд Памяти - 2025"

Такие цифры озвучили в Совете Республики на первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению масштабной акции. В этом году состав будет курсировать уже в пятый, юбилейный раз.





Брестской крепость

По традиции торжественное открытие пройдет в Брестской крепости, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Количество юных пассажиров останется неизменным: участие примут 200 школьников. Ребята отправятся в двухнедельное путешествие на специальном поезде по городам Беларуси и России. Маршрут "Поезда Памяти" состоит из уникальных мест и объектов, которые имеют особый символизм в истории Великой Победы.

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Через этот проект Республика Беларусь показывает свой туристический и патриотический потенциал. Конечно, через такой проект мы видим, каким будет наше будущее. А будущее как раз заложено в этих детях, которые через любовь к стране, родине, через уважение к истории имеют возможность сейчас трудиться, развиваться, общаясь со своими сверстниками из других стран. Это и есть практическая парламентская дипломатия, это и есть тот результат, который мы будем видеть в будущем через 5, 10, 15 лет".