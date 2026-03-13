Более 120 белорусов пополнили ряды общественных организаций

В преддверии Дня Конституции в стране проходят торжественные церемонии вступления в ряды пионерской организации, Союза молодежи, а также октябрят и общественного объединения "Белая Русь". 13 марта эстафету перенял Минск.

Непрерывная связь поколений

13 марта Музей истории Великой Отечественной войны стал символической и центральной площадкой для ребят, которые открывают новую главу своей жизни. 13 марта более 120 белорусов вступают в общественные организации. Отсюда и уникальность церемонии - младшие школьники станут октябрятами, октябрята пополнят ряды Белорусской республиканской пионерской организации, пионеры сделают шаг в Белорусский республиканский союз молодежи, а активисты Союза молодежи продолжат свой путь, вступая в республиканскую партию "Белая Русь". Также юные и молодые активисты произнесли клятву и получили значки и галстуки из рук лидеров организаций.

Михаил Волчек, секретарь первичной организации БРСМ Брестского государственного технического университета:

"Было интересно наблюдать за молодежью, которая вступает в ряды пионеров, октябрят, РСМ, "Белой Руси". Это значимо для нашей страны, потому что Конституция - это главный закон в Республике Беларусь. А паспорт является документом, который удостоверяет личность".

"Торжественное вступление в ряды общественных объединений показывает единственную преемственность поколений. Поэтому становится уже доброй традицией то, что в канун двух государственных праздников (Дня Конституции, Дня народного единства) самые маленькие наши ребята вступают в ряды октябрят, ребята постарше становятся пионерами, а пионеры принимают гордое звание члена БРСМ. А самые активные члены БРСМ вступают в ряды Республиканского общественного объединения "Белая Русь". Уверен, что это показывает сплоченность и монолитность нашего общества", - прокомментировал Андрей Иванец, министр образования Беларуси.

Также отметим значимость выбранной локации. Музей истории Великой Отечественной войны - это особое место для белорусов. Здесь за каждой стеной, за каждым экспонатом хранится память о тех, кто защищал нашу страну.