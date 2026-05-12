Более 120 обращений после укусов клещей зафиксировано в Минской области с начала 2026 года
В Минской области с начала 2026 года за медпомощью после укусов клещей уже обратились более 120 человек.
Случаи в апреле были зафиксированы сразу в нескольких районах Минской области: Березинском, Вилейском, Воложинском, Логойском, Минском, Мядельском, Слуцком, а также в Жодино. При этом специалисты отмечают, что по сравнению с апрелем прошлого года количество обращений снизилось почти на 14 %.
"Прежде чем идти в лес или посещать дачный участок, необходимо принять меры безопасности. Прежде всего это одежда, которая должна закрывать открытые участки тела, быть обеспечена манжетами, необходимо носить косынку. И одежда желательно должна быть светлых тонов, потому что на такой ткани легче всего обнаружить членистоногих. Конечно, это использование репеллентов в соответствии с инструкциями по их применению. Кроме того, если вы пришли из леса или вернулись с дачного участка, необходимо себя осмотреть на наличие данных членистоногих. Не забывайте о своих домашних питомцах, их также необходимо осматривать", - рассказала завотделом эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Татьяна Загорская.
Если укуса клеща избежать не удалось, его необходимо как можно скорее удалить или обратиться к медикам. Максимальный эффект лечения достигается при обращении в первые 72 часа.