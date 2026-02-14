3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Более 120 учебных заведений и 40 предприятий принимают участие в выставке "Образование и карьера"
Свыше 5 тыс. человек посетило выставку "Образование и карьера" за первый день работы. Она знакомит с возможностями, которые предлагают более 120 учебных заведений и около 40 предприятий. А главная тема для абитуриентов сегодня - вступительная кампания. 2 этапа репетиционного ЦЭ позади, заключительный пройдет в марте.
Вступили в силу изменения в порядке проведения экзаменов. В перечне предметов по выбору появилась "История Беларуси в контексте всемирной истории", также теперь разрешено использовать калькуляторы на химии и физике. Отдельно проработаны социальные аспекты, например, школьники с нарушениями опорно-двигательного аппарата смогут не участвовать в жеребьевке мест в аудитории.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "По окончании 11 классов ребята иногда меняют паспорта для того, чтобы использовать свои сертификаты, которые ранее были по номеру паспорта идентифицированы. С этого учебного года мы ввели идентификацию каждого выпускника по идентификационному номеру. Это позволяет вне зависимости от наличия старого либо нового паспорта ребятам, абитуриентам использовать те сертификаты централизованного экзамена и централизованного тестирования, которые они получили".
Регистрация на централизованный экзамен и тестирование пройдет с 9 по 22 апреля. Основные даты испытаний - 26 и 29 мая. Для тех, кто не сможет принять участие в основной период, есть резервные дни: 18, 20 и 22 июня.