Более 150 участников объединил в Гомеле первый республиканский молодежный форум системы соцзащиты

Более 150 участников со всей страны объединил в Гомеле первый республиканский молодежный форум системы Министерства труда и социальной защиты "Время выбрало нас!" Одним из событий двухдневной программы стала диалоговая площадка. Участники обсудили насущные вопросы системы соцзащиты, а также молодежные инициативы.

"В целом в системе соцзащиты трудятся 42 тыс. человек. Около 6 % - это молодежь. Ежегодно в отрасль приходят более 150 молодых специалистов. И, конечно же, мы делаем все, чтобы увеличить привлекательность отрасли и закрепление на рабочем месте в отрасли. Для нас очень важно укреплять такую возрастную составляющую именно системы соцзащиты. И создаем все условия, чтобы молодежь могла себя реализовывать через поддержание их инициатив".