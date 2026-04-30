Более 20 точек выездной торговли откроются 1 мая в парке Победы в Минске
1 мая, на Праздник труда, в минском парке Победы будет работать более 20 точек выездной торговли. Особое внимание уделили детям: праздник рассчитан на семейное посещение.
Гости смогут сделать покупки и посмотреть концертную программу. Торговля будет работать с 9:00 до 16:00.
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
"Майовка - это замечательный праздник, который любят не только взрослые труженики, но и детки. И, конечно же, центральной площадкой ежегодно у нас является парк Победы. Этот год не будет исключением, поэтому приглашаем всех причастных к этому празднику и будущих наших тружеников, жителей столицы принять участие в торжественном мероприятии, и, конечно же, хорошо провести время".
Также в Минске 1 мая открывается сезон уличной торговли и общественного питания. Площадки начнут работу пока в тестовом режиме. Полноценное открытие состоится в начале июня. Старт сезона будет зависеть от благоприятных погодных условий.