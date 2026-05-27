Более 200 населенных пунктов остались без света в Минской области
Автор:Редакция news.by
Более 200 населенных пунктов остались без света в Минской области, сообщили в Минэнерго.
Из-за шквалистого ветра и сильного дождя в регионе произошли массовые отключения электричества. Основная причина - падение деревьев на линии электропередачи. Зафиксировано 20 отключений высоковольтных линий. Больше всего пострадали Логойский, Борисовский и Вилейский районы.
Все аварийные бригады мобилизованы, энергетики уже работают на местах.