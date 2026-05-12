3.78 BYN
2.80 BYN
3.29 BYN
Более 200 участников из 8 стран собрались на XXXI Международный медицинский форум "Здравоохранение"
Минск стал центром притяжения профессионалов медицины из разных стран. XXXI Международный медицинский форум "Здравоохранение" открылся 12 мая в Минском международном выставочном центре. Ведущие белорусские и международные компании представляют свои инновации.
За 4 дня на форуме пройдет около 40 конференций и семинаров.
Собрались более 200 участников из 8 стран: Беларусь, Россия, Венгрия, Индия, Латвия, Турция, Швейцария и Китай. Заявлена грандиозная деловая программа. Причастных ждут мастер-классы, презентации препаратов, стенды с современным оборудованием последнего поколения.
На церемонии торжественного открытия участников приветствовали высокие гости.
Партнеры из разных стран подчеркивают, насколько конкурентоспособна белорусская медицина. Белорусские приборы и лекарства покупают во всем мире. Представлены стенды разных предприятий, университетов, республиканских научно-практических центров. Здесь ноу-хау, которые еще вчера казались невозможными: новые методики в кардиологии, реабилитации после инсультов, прорывы в эндокринологии - это билеты к долгой и качественной жизни для каждого из нас.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
"В 2025 году мы смогли преодолеть планку в 50 млн долларов по экспорту медицинских услуг. Это значительная цифра, она выше той, которая ставилась как целевой показатель. Имеется накопительный эффект по принципу, когда граждане, ранее приезжавшие к нам, возвращаются в свои страны и делятся теми качественными услугами, которые они получили в Республике Беларусь, распространяя эту информацию".
За 30 лет работы форум стал точкой притяжения международной медицинской элиты. Увидеть, что ваше здоровье в надежных руках, время позволяет. Выставка продолжит свою работу до 15 мая.