Более 227 тыс. человек получили поддержку от Белорусского Красного Креста в 2025 году

В 2025 году более 227 тыс. человек получили поддержку от Белорусского Красного Креста. Итоги работы объединения были подведены в Минске.

Вот уже более века сотрудники и волонтеры выполняют свою главную миссию - улучшают качество жизни людей. Особое внимание уделяется инвалидам и пожилым людям. Для этих категорий граждан работают специализированные медико-социальные службы, а волонтеры оказывают комплексную поддержку: социальную, медицинскую и психологическую.

Армия добровольцев также незамедлительно реагирует на кризисные ситуации. Только за 2025 год они выезжали на 45 различного рода происшествий. Еще одно важное направление - обучение населения основам первой медицинской помощи. В прошлом году такую подготовку прошли почти 58 тыс. человек.

Штат Белорусского Красного Креста сегодня - это более 300 сотрудников и 14 тыс. волонтеров. Деятельность объединения активно поддерживают свыше 1 млн белорусов, то есть каждый восьмой житель страны.