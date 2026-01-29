Более 250 студентов отправились в 61-й интернациональный "Звездный поход"

Будущие педагоги и преподаватели отправились в 61-й интернациональный "Звездный поход". Всего в нем примут участие более 250 человек. В маршруте обозначены памятные и знаковые локации Центрального региона, Брестской и Гродненской областей.

Студенты встречаются с ветеранами, возлагают цветы к мемориалам, выступают с концертами перед школьниками и знакомятся с работой местных предприятий.

В "Звездный поход" отправились студенты и преподаватели Педагогического университета. За 4 дня 11 отрядов (а это более 250 участников) посетят 8 районов Минской области, а также город Жодино. Этой традиции уже более полувека.

"Звездный поход" - это в первую очередь память. И сам я родом, хоть из Минска, у меня много родственников по маминой линии родом из Борисова. И когда ты приезжаешь на малую родину своей семьи, просто вспоминаешь тех людей, которые отдали свою жизнь за мирное небо над головой", - рассказал студент Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка Егор Аммер.

студент Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка Егор Аммер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40480001-c44a-4424-833b-d6fe9e834671/conversions/e97a3f96-ec88-49b4-8a59-3c32390d0f88-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40480001-c44a-4424-833b-d6fe9e834671/conversions/e97a3f96-ec88-49b4-8a59-3c32390d0f88-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40480001-c44a-4424-833b-d6fe9e834671/conversions/e97a3f96-ec88-49b4-8a59-3c32390d0f88-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40480001-c44a-4424-833b-d6fe9e834671/conversions/e97a3f96-ec88-49b4-8a59-3c32390d0f88-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Лично для меня "Звездный поход" является, самое главное, профориентацией будущих студентов в наш университет, чтобы показать, какие у нас творческие ребята учатся. У меня родственник Филипп Пестрак - знаменитый белорусский писатель. Наверное, это тоже сыграло большую роль в том, что я еду в "Звездный поход" почтить память воинов-интернационалистов по местам боевой и трудовой славы", - отметила студентка Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка Илона Невдах.

студентка Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка Илона Невдах news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/043912a2-dc31-40fa-8688-634f20d64fea/conversions/931dd873-01e3-4fc7-8411-0121b020257e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/043912a2-dc31-40fa-8688-634f20d64fea/conversions/931dd873-01e3-4fc7-8411-0121b020257e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/043912a2-dc31-40fa-8688-634f20d64fea/conversions/931dd873-01e3-4fc7-8411-0121b020257e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/043912a2-dc31-40fa-8688-634f20d64fea/conversions/931dd873-01e3-4fc7-8411-0121b020257e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Студенты БГПУ имени Максима Танка в эти дни знакомятся в Смолевичах с памятными местами в рамках "Звездного похода". У монумента "Всем защитникам Отечества" участники почтили память героев Великой Победы минутой молчания, в память возложили цветы.

Наталья Шкулева, замдекана факультета физического воспитания БГПУ им. Максима Танка:

"Ребята собираются в отряды, с каждого факультета идет отряд. Каждый отряд имеет свое название. Наш отряд - "Ёсць кантакт" от факультета физического воспитания. Мы идем по местам трудовой и боевой славы белорусского народа чтить память погибших и отдавших жизнь за нашу Родину".

Наталья Шкулева, замдекана факультета физического воспитания БГПУ им. Максима Танка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4691e8ff-5a65-43f6-b432-a77bb43f2d45/conversions/db761f67-6923-4cc9-99c1-e6e6d939c6a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4691e8ff-5a65-43f6-b432-a77bb43f2d45/conversions/db761f67-6923-4cc9-99c1-e6e6d939c6a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4691e8ff-5a65-43f6-b432-a77bb43f2d45/conversions/db761f67-6923-4cc9-99c1-e6e6d939c6a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4691e8ff-5a65-43f6-b432-a77bb43f2d45/conversions/db761f67-6923-4cc9-99c1-e6e6d939c6a1-xl-___webp_1920.webp 1920w