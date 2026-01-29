Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Более 250 студентов отправились в 61-й интернациональный "Звездный поход"

Будущие педагоги и преподаватели отправились в 61-й интернациональный "Звездный поход". Всего в нем примут участие более 250 человек. В маршруте обозначены памятные и знаковые локации Центрального региона, Брестской и Гродненской областей.

Студенты встречаются с ветеранами, возлагают цветы к мемориалам, выступают с концертами перед школьниками и знакомятся с работой местных предприятий.

В "Звездный поход" отправились студенты и преподаватели Педагогического университета. За 4 дня 11 отрядов (а это более 250 участников) посетят 8 районов Минской области, а также город Жодино. Этой традиции уже более полувека.

"Звездный поход" - это в первую очередь память. И сам я родом, хоть из Минска, у меня много родственников по маминой линии родом из Борисова. И когда ты приезжаешь на малую родину своей семьи, просто вспоминаешь тех людей, которые отдали свою жизнь за мирное небо над головой", - рассказал студент Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка Егор Аммер.

студент Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка Егор Аммер

"Лично для меня "Звездный поход" является, самое главное, профориентацией будущих студентов в наш университет, чтобы показать, какие у нас творческие ребята учатся. У меня родственник Филипп Пестрак - знаменитый белорусский писатель. Наверное, это тоже сыграло большую роль в том, что я еду в "Звездный поход" почтить память воинов-интернационалистов по местам боевой и трудовой славы", - отметила студентка Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка Илона Невдах.

студентка Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка Илона Невдах

Студенты БГПУ имени Максима Танка в эти дни знакомятся в Смолевичах с памятными местами в рамках "Звездного похода". У монумента "Всем защитникам Отечества" участники почтили память героев Великой Победы минутой молчания, в память возложили цветы.

Наталья Шкулева, замдекана факультета физического воспитания БГПУ им. Максима Танка:

"Ребята собираются в отряды, с каждого факультета идет отряд. Каждый отряд имеет свое название. Наш отряд - "Ёсць кантакт" от факультета физического воспитания. Мы идем по местам трудовой и боевой славы белорусского народа чтить память погибших и отдавших жизнь за нашу Родину".

Наталья Шкулева, замдекана факультета физического воспитания БГПУ им. Максима Танка

В 61-й "Звездный поход" кроме белорусов отправились и студенты из Казахстана, Китая, России и Узбекистана. Финальный аккорд исторического маршрута состоится 30 января.

