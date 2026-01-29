3.74 BYN
Более 250 студентов отправились в 61-й интернациональный "Звездный поход"
Будущие педагоги и преподаватели отправились в 61-й интернациональный "Звездный поход". Всего в нем примут участие более 250 человек. В маршруте обозначены памятные и знаковые локации Центрального региона, Брестской и Гродненской областей.
Студенты встречаются с ветеранами, возлагают цветы к мемориалам, выступают с концертами перед школьниками и знакомятся с работой местных предприятий.
В "Звездный поход" отправились студенты и преподаватели Педагогического университета. За 4 дня 11 отрядов (а это более 250 участников) посетят 8 районов Минской области, а также город Жодино. Этой традиции уже более полувека.
"Звездный поход" - это в первую очередь память. И сам я родом, хоть из Минска, у меня много родственников по маминой линии родом из Борисова. И когда ты приезжаешь на малую родину своей семьи, просто вспоминаешь тех людей, которые отдали свою жизнь за мирное небо над головой", - рассказал студент Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка Егор Аммер.
"Лично для меня "Звездный поход" является, самое главное, профориентацией будущих студентов в наш университет, чтобы показать, какие у нас творческие ребята учатся. У меня родственник Филипп Пестрак - знаменитый белорусский писатель. Наверное, это тоже сыграло большую роль в том, что я еду в "Звездный поход" почтить память воинов-интернационалистов по местам боевой и трудовой славы", - отметила студентка Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка Илона Невдах.
Студенты БГПУ имени Максима Танка в эти дни знакомятся в Смолевичах с памятными местами в рамках "Звездного похода". У монумента "Всем защитникам Отечества" участники почтили память героев Великой Победы минутой молчания, в память возложили цветы.
Наталья Шкулева, замдекана факультета физического воспитания БГПУ им. Максима Танка:
"Ребята собираются в отряды, с каждого факультета идет отряд. Каждый отряд имеет свое название. Наш отряд - "Ёсць кантакт" от факультета физического воспитания. Мы идем по местам трудовой и боевой славы белорусского народа чтить память погибших и отдавших жизнь за нашу Родину".
В 61-й "Звездный поход" кроме белорусов отправились и студенты из Казахстана, Китая, России и Узбекистана. Финальный аккорд исторического маршрута состоится 30 января.