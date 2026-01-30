3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Более 27 тыс. вакансий и подъемные - государство оказывает поддержку желающим трудиться на селе
Более 27 тыс. вакансий с предоставлением жилья - сейчас в банке вакансий в рамках реализации госпрограммы "Сбалансированный рынок труда до 2030 года".
Безработным белорусам, желающим трудиться и жить на селе, предлагают такие профессии, как тракторист, оператор машинного доения, полевод и другие рабочие специальности.
В среднем в год по стране переселяется около сотни семей. В лидерах Минская область. Каждый, кто решился на переезд, получает поддержку от государства.
"При переселении граждан в сельскую местность предусмотрены подъемные выплаты в размере 9 бюджетов прожиточного минимума, с февраля эта сумма будет равна примерно 4,5 тыс. рублей. Содействие с финансовой поддержкой предоставляется именно безработным, которые официально зарегистрированы в органах по труду, занятости и социальной защите", - пояснил начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Сергей Кацко.
На Минщине лидер по привлекательности для переезда в сельскую местность Дзержинский район. Белорусов здесь привлекают трудовые возможности. Безработным, которые хотят работать в деревне, предлагают порядка 1,5 тыс. вакансий.