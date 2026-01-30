Более 27 тыс. вакансий и подъемные - государство оказывает поддержку желающим трудиться на селе

Более 27 тыс. вакансий с предоставлением жилья - сейчас в банке вакансий в рамках реализации госпрограммы "Сбалансированный рынок труда до 2030 года".

Безработным белорусам, желающим трудиться и жить на селе, предлагают такие профессии, как тракторист, оператор машинного доения, полевод и другие рабочие специальности.

В среднем в год по стране переселяется около сотни семей. В лидерах Минская область. Каждый, кто решился на переезд, получает поддержку от государства.

"При переселении граждан в сельскую местность предусмотрены подъемные выплаты в размере 9 бюджетов прожиточного минимума, с февраля эта сумма будет равна примерно 4,5 тыс. рублей. Содействие с финансовой поддержкой предоставляется именно безработным, которые официально зарегистрированы в органах по труду, занятости и социальной защите", - пояснил начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Сергей Кацко.