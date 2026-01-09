Более 4 тыс. единиц техники и 6 тыс. человек были выведены на расчистку снега в Беларуси

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cce63700-8bb1-4f4b-a306-67df1c70a1f2/conversions/9c5f0423-8071-4b72-9362-ca9c4509ca29-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cce63700-8bb1-4f4b-a306-67df1c70a1f2/conversions/9c5f0423-8071-4b72-9362-ca9c4509ca29-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cce63700-8bb1-4f4b-a306-67df1c70a1f2/conversions/9c5f0423-8071-4b72-9362-ca9c4509ca29-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cce63700-8bb1-4f4b-a306-67df1c70a1f2/conversions/9c5f0423-8071-4b72-9362-ca9c4509ca29-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Снежный циклон, обрушившийся на Беларусь, стал серьезным испытанием для коммунальных служб. Замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко заявил о полной готовности своего парка техники и персонала к ликвидации последствий непогоды. На уборку снега уже выведены дополнительные силы, включая привлеченную технику и население. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с облисполкомами проводит определенные работы по готовности техники к работе в зимний период. Это более 4 тыс. единиц техники. Это и снегоуборочная техника, и пескоразбрасыватели", - сообщил представитель ведомства. Он отметил, что для решения масштабных задач помимо штатной техники привлекаются и машины сторонних организаций.

Штатная численность работников, занятых непосредственно на расчистке территорий, составляет более 6 тыс. человек. "Это те люди, которые непосредственно заняты на расчистке придомовых территорий, парков, скверов. Ну и привлекаем, конечно же, и население. Население активно также принимает участие", - добавил Андрей Ромашко.

Работа организована по заблаговременно утвержденному плану. После получения предупреждений от Белгидромета и МЧС службы переводятся в усиленный режим. "С вечера 8 января все службы жилищно-коммунального хозяйства были переведены в круглосуточный усиленный режим", - пояснил Андрей Ромашко.

Приоритеты при уборке четко определены. В первую очередь в ночное время расчищаются ключевые магистрали. "К утру максимально те проезды основные, по которым общественный транспорт ходит, должны в минимальной степени быть расчищены. В первую очередь расчищаются основные магистрали, уличная дорожная сеть, по которой интенсивно ходит общественный транспорт, остановочные пункты, подъезды к учреждениям здравоохранения, к учреждениям образования", - заявил представитель ведомства.