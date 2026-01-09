3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Более 4 тыс. единиц техники и 6 тыс. человек были выведены на расчистку снега в Беларуси
Снежный циклон, обрушившийся на Беларусь, стал серьезным испытанием для коммунальных служб. Замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко заявил о полной готовности своего парка техники и персонала к ликвидации последствий непогоды. На уборку снега уже выведены дополнительные силы, включая привлеченную технику и население. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с облисполкомами проводит определенные работы по готовности техники к работе в зимний период. Это более 4 тыс. единиц техники. Это и снегоуборочная техника, и пескоразбрасыватели", - сообщил представитель ведомства. Он отметил, что для решения масштабных задач помимо штатной техники привлекаются и машины сторонних организаций.
Штатная численность работников, занятых непосредственно на расчистке территорий, составляет более 6 тыс. человек. "Это те люди, которые непосредственно заняты на расчистке придомовых территорий, парков, скверов. Ну и привлекаем, конечно же, и население. Население активно также принимает участие", - добавил Андрей Ромашко.
Работа организована по заблаговременно утвержденному плану. После получения предупреждений от Белгидромета и МЧС службы переводятся в усиленный режим. "С вечера 8 января все службы жилищно-коммунального хозяйства были переведены в круглосуточный усиленный режим", - пояснил Андрей Ромашко.
Приоритеты при уборке четко определены. В первую очередь в ночное время расчищаются ключевые магистрали. "К утру максимально те проезды основные, по которым общественный транспорт ходит, должны в минимальной степени быть расчищены. В первую очередь расчищаются основные магистрали, уличная дорожная сеть, по которой интенсивно ходит общественный транспорт, остановочные пункты, подъезды к учреждениям здравоохранения, к учреждениям образования", - заявил представитель ведомства.
По его словам, система организации работы в регионах отлажена, но для полной очистки всех территорий требуется время, особенно пока снегопад не прекратился. "Нельзя единовременно привести все в надлежащее состояние. На это необходимо время. Поэтому надо понимать, что постепенно все расчищается", - отметил Андрей Ромашко.