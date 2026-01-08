Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Более 4 тыс. жителей Минской области вышли на помощь службам ЖКХ в уборке улиц от снега

В Беларуси на 9 января объявлен красный уровень опасности.

В Минской области более 4 тыс. жителей уже присоединились к службам ЖКХ на уборке улиц от снега. В Гомеле спасатели и медики работают нон-стоп, расчищая от снега подходы к больницам и поликлиникам. На всей территории Брестской области введен план "Погода" из-за снегопадов.

Все регионы Беларуси готовятся к возможному ухудшению погоды из-за циклона "Фрэнсис-Улли".

Разделы:

Общество

Теги:

снегнепогода