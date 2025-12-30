Более 40 бригад скорой помощи будут дежурить во время праздников в Минске

Работники скорой помощи Минска к праздникам готовы: более 40 бригад проследят за сохранностью здоровья жителей и гостей города. Дежурить медики будут в местах массового празднования.



Так, в новогоднюю ночь в строю окажутся 14 карет медицинского назначения. В арсенале каждой широкий перечень необходимых лекарственных средств, медицинской техники и атрибутов для транспортировки пострадавших. Для реагирования на нештатные ситуации медработникам помогут правоохранительные органы и сотрудники МЧС.