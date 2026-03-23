Более 5 млрд рублей инвестиций: как развивается здравоохранение в Могилевской области

Госинвестиции в систему здравоохранения ежегодно измеряются миллиардами рублей и не случайно: ведь человек - главная ценность, локомотив всех отраслей, в целом, экономики.

Задел - колоссальный: и обновление современным оборудованием медучреждений, и открытие межрайонных центров по оказанию специализированной помощи. Результат - спасенные жизни.

Владимир Белый, житель агрогородка Межисетки, уже идет на поправку. Когда сердце подвело, пришлось ехать в Могилев, в кардиоцентр. Таким пациентам, как он, оказывают помощь на базе Могилевской областной клинической больницы. Уровнем медицины пациент был впечатлен.

"Как государство и Президент хотят, чтобы народу жилось лучше и комфортнее! Здравоохранение - это та база, на которой живет общество. И там, где уровень здравоохранения выше, как показывает статистика, выше и уровень жизни, и ее продолжительность", - отметил Владимир Белый.

Открытие кардиохирургического корпуса на базе больницы позволило аккумулировать профильных специалистов, технологии и реализовать принцип "золотого часа", когда помощь наиболее эффективна - по многим показаниям не нужно отправлять пациентов в Минск.

Анатолий Кулик, главврач Могилевской областной клинической больницы:

"Более 2200 операций на открытом сердце - абсолютно все операции забираем на себя, по которым раньше отправлялись в Минск. У нас новые методики с учетом гибридных операционных. Например, операции по установке аортальных клапанов без остановки сердца - это тренд во всем мире, сейчас и мы следуем за ним".

Анатолий Кулик, главврач Могилевской областной клинической больницы

"Мы полностью укомплектованы высокотехнологичным реанимационным оборудованием: аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты и современные реанимационные консоли. После стандартной кардиохирургической операции (это обычно 2-3 дня) пациенты ходят на своих ногах", - рассказал завотделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной клинической больницы Владимир Дудко.

Еще один прорыв в оказании медпомощи на уровне региона, на этот раз на базе Могилевского онкодиспансера: 10 операционных - сразу в деле, новые методики благодаря оснащению внедряются на месте, в том числе малоинвазивность - мировой тренд.

"Операционный корпус оснащен высококлассным видеоэндохирургическим оборудованием: закуплены и введены в строй три лапароскопические стойки. В онкоурологии и гинекологии доля видеоассистированных лапароскопических операций достигает 85–90!" - поделился заведующий операционным отделением Могилевского областного онкодиспансера Павел Синицын.

заведующий операционным отделением Могилевского областного онкодиспансера Павел Синицын

Новый радиологический корпус стал настоящим медицинским центром, добавились три современных ускорителя, пять кабинетов УЗИ, своя операционная.

"Эти аппараты помогают нам сократить время лечения. На старых, если сравниваем, было 15-20 минут. Эти помогают сократить до 2-3 минут. Аппарат позволяет нам отслеживать фазы дыхания пациента и включать излучение только в тот момент, который нам необходимо", - отметил заведующий инженерно-техническим радиологическим отделением Могилевского областного онкодиспансера Павел Розенков.

аведующий инженерно-техническим радиологическим отделением Могилевского областного онкодиспансера Павел Розенков

"Оснащены новыми современными экспертными аппаратами, ультразвуковыми сканерами, которые обладают возможностью хорошей визуализации различных патологий органов и систем. Если раньше в столицу ездили для обследований, то сейчас мы в состоянии это делать у нас", - рассказала завотделением ультразвуковой диагностики Могилевского областного онкодиспансера Екатерина Липай.

завотделением ультразвуковой диагностики Могилевского областного онкодиспансера Екатерина Липай

Свыше 5 млрд рублей инвестировано в систему здравоохранения за пятилетку только в Могилевском регионе. Удалось реализовать и этот, пожалуй, самый амбициозный проект республиканского масштаба - инфекционный корпус больницы № 1.

Боксированная система исключает контакты между медперсоналом и пациентами, начиная от приемного отделения. В палаты доставляются по уличным галереям. Все обследование и лечение - на месте. В случае выявления международного вируса корпус превращается в полноценный госпиталь.

"КТ, МРТ, специальный транспортный аппарат вентиляции легких, который позволяет транспортировать пациентов на эти виды обследования, почечно-заместительная терапия с помощью аппарата multiFiltrate - ранее для этого приходилось возить пациентов в другие стационары города", - перечислил врач - анестезиолог-реаниматолог Могилевской больницы № 1 Сергей Шапортов.

врач - анестезиолог-реаниматолог Могилевской больницы № 1 Сергей Шапортов

"У инфекционного пациента, допустим, возникла какая-то хирургическая патология. Пациента могут прооперировать в условиях этого же стационара. Далее мы продолжим лечение у нас в инфекционном корпусе, что тоже уменьшает все риски передачи инфекционных болезней", - объяснила заместитель главврача по инфекционным болезням Могилевской больницы № 1 Ирина Бас.