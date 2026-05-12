Более 5 тыс. человек получили помощь в рамках конкурса социальных проектов БПЦ и Минобразования

Молодежь стала более чуткой к социальным проблемам благодаря конкурсу от тандема Белорусской православной церкви и Министерства образования.

Смотр прошел в пятый раз и замотивировал не только сформулировать, но и реализовать социальные молодежные проекты: 248 учреждений образования весь год помогали нуждающимся семьям, ветеранам, инвалидам и пожилым людям.

Команды школьников и студентов отправлялись в детские дома и приюты. Часть проектов была направлена на семьи, состоящие в СОПе. Так, удалось предотвратить разводы 42 семей, а некоторым восстановиться в родительских правах. Всего же помощь получили 941 семья и более 5 тыс. человек. Отмечают и смену мировоззрения у тинейджеров.

"Активно участвуем во встречах с ветеранами Чернобыля. У нас недавно были встречи с ветеранами Афганистана, Великой Отечественной войны - это все, конечно, очень ценно. Наши дети гимназии № 3 хотят поучаствовать, познакомиться с такими людьми. И, конечно, это передача опыта. Такие люди, которые участвовали в этих страшных событиях, могут передать ценный опыт, историю. Мы должны это сохранить, чтобы, конечно, это не повторилось в нашей стране", - рассказала учащаяся гимназии № 3 г. Бобруйска Александра Власова.

Из 290 молодежных инициатив отметили 40 лучших: 12 мая команды со всей страны награждены в духовно-просветительском центре "Ковчег". Там же и дали старт республиканскому форуму ко Дню семьи, там идут диалоги об укреплении духовных ценностей.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Порой молодым людям сложно создать семью удачно сразу с первого раза, построить такой крепкий брак, который был бы в радость, потом была бы многодетная семья. Предпринимаются меры со стороны государства, но очень важно еще в таком кругу самой молодежи обсуждать эти темы и предлагать сообща находить ответы на поставленные вопросы".

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин, директор телеканала "Мир" в Беларуси:

"Когда мы говорим, что мы много вкладываем в демографию, но не имеем сиюминутного эффекта - это нормально, потому что на протяжении 30 лет нам пытались навязать не наши ценности. И теперь мы хотим очень быстро сделать так, чтобы было по-другому, так не бывает. Нам нужно делать это сейчас, каждый день, говорить о том, что наше будущее - в детях, о том, что самое ценное, что есть у человека - это семья, сделать для молодых девушек модным материнство, жить с семьей, ценить ее, а не думать только о том, как построить карьеру. Тем более в нашей стране сделано все для того, чтобы женщина сумела и смогла все - и карьеру построить, и состояться как мама".