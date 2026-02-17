Более 5 тыс. детей отдыхают в школьных лагерях Минска на дополнительных каникулах

Дополнительные каникулы продолжаются в Беларуси для первых и вторых классов. Вместе с ними заработали и школьные лагеря дневного пребывания. Только в Минске там отдыхают более 5 тыс. детей. В программе - тематические акции, экскурсии, посещение выставок, спектаклей и кино.

"В Первомайском районе на базе 27 учреждений будут функционировать школьные лагеря для более чем 550 учащихся. Мы изучали востребованность, желающих детей всегда много, поэтому для всех, кто пожелает посетить лагерь, будут открыты двери. Естественно, что педагоги учреждения образования подготовили программу для лагеря. Помимо того, что будут проводиться организационные мероприятия (питание, линейка, спортивные соревнования), будут проводиться мероприятия гражданско-патриотического направления".