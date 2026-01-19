3.72 BYN
Более 6 тыс. чрезвычайных ситуаций, свыше 50 тыс. выездов - в МЧС Беларуси подвели итоги года
Всегда первые на месте чрезвычайной ситуации, в помощи, в соревнованиях. В МЧС в День спасателя подвели итоги работы за 2025 год. Как отметил глава ведомства, общая оперативная обстановка остается под контролем.
В 2025 году произошло более 6 тыс. чрезвычайных ситуаций, свыше 50 тыс. выездов. Спасены тысячи людей. Наши спасатели показали себя и на международной арене - гуманитарные и спасательные миссии, чемпионат по пожарному спорту.
Итоги года
19 января отметили лучших сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям государственными премиями, благодарностями, а также неочередными званиями. Кроме того, были отмечены также 2 собаки, которые участвовали в гуманитарной и спасательной миссиях в Мьянме.
После церемонии награждения в МЧС подвели итоги работы. По словам министра, общая оперативная обстановка остается под контролем. Надо сказать, что в прошлом году произошло более 6 тыс. чрезвычайных ситуаций. Подавляющее большинство из них это, конечно, пожары. Несмотря на незначительный рост, гибель людей снижена на более чем 2 %. Практически в 2,5 раза сократилась детская смертность.
Почти на 25 % уменьшилось и количество утонувших. Положительная динамика сохраняется уже четвертый год подряд. Возвращаясь к пожарам, стоит отметить и результаты масштабной профилактики. Установлены десятки тысяч автономных пожарных извещателей.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Деталей много, проблем еще больше. Взаимодействие с субъектами профилактики, выполнение обязанностей руководителями предприятий, организаций, учреждений, сельхозорганизаций, местными органами власти. Здесь непочатый край работы по всему спектру деятельности. Но самое главное, страна живет, страна развивается, открываются новые предприятия, вводятся в эксплуатацию новые серьезные объекты. Есть перспектива дальнейшего развития страны. Вы знаете, что Программа социально-экономического развития принята на 5 лет. И мы тут видим свое приложение".