Более 6 тыс. чрезвычайных ситуаций, свыше 50 тыс. выездов - в МЧС Беларуси подвели итоги года

Всегда первые на месте чрезвычайной ситуации, в помощи, в соревнованиях. В МЧС в День спасателя подвели итоги работы за 2025 год. Как отметил глава ведомства, общая оперативная обстановка остается под контролем.

В 2025 году произошло более 6 тыс. чрезвычайных ситуаций, свыше 50 тыс. выездов. Спасены тысячи людей. Наши спасатели показали себя и на международной арене - гуманитарные и спасательные миссии, чемпионат по пожарному спорту.

Итоги года

19 января отметили лучших сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям государственными премиями, благодарностями, а также неочередными званиями. Кроме того, были отмечены также 2 собаки, которые участвовали в гуманитарной и спасательной миссиях в Мьянме.

После церемонии награждения в МЧС подвели итоги работы. По словам министра, общая оперативная обстановка остается под контролем. Надо сказать, что в прошлом году произошло более 6 тыс. чрезвычайных ситуаций. Подавляющее большинство из них это, конечно, пожары. Несмотря на незначительный рост, гибель людей снижена на более чем 2 %. Практически в 2,5 раза сократилась детская смертность.

Почти на 25 % уменьшилось и количество утонувших. Положительная динамика сохраняется уже четвертый год подряд. Возвращаясь к пожарам, стоит отметить и результаты масштабной профилактики. Установлены десятки тысяч автономных пожарных извещателей.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: