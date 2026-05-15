Более 700 участников собрал VI Форум медийного сообщества Беларуси в Гродно
Гродно впервые стал медиастолицей страны. Более 700 представителей СМИ, блогосферы и экспертного сообщества приняли участие в VI Форуме медийного сообщества Беларуси.
В течение двух дней здесь обсуждали будущее национального медиапространства, роль журналистики в условиях информационных вызовов и современные форматы работы с аудиторией.
Кульминацией форума стала церемония награждения победителей ХХII Национального конкурса "Золотая Литера". В 2026 году на конкурс поступило почти 500 работ, а награды вручили в 27 номинациях. Одной из победительниц стала Юлия Гавриленко с проектом "Парад победителей - истории и лица".
Программа форума была насыщенной. Участники провели работу на площадке Гродненской областной филармонии, где обсудили развитие национального информационного пространства. В рамках форума также прошел открытый микрофон.