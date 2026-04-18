Более сотни человек подключились к строительству современного МТК в Витебском районе

18 апреля весенний марафон чистоты охватил все регионы страны. В Витебском районе он прошел с аграрным акцентом.

Благоустройство животноводческих объектов в хозяйстве "Ольговcкое" взял на себя трудовой десант облисполкома. Более сотни человек подключились к строительству современного молочно-товарного комплекса полного цикла. Помогли с уборкой территории, отделочными работами, установкой ограждений, а также заливкой фундамента для нового профилактория.

Олег Агеев, замначальника управления культуры Витебского облисполкома:

"Субботники созданы для того, чтобы мы объединялись и трудились совместно. Замечательная погода, замечательное настроение. Поможем нашим сельчанам в благоустройстве фермы".

"Закладывается сегодня фундамент профилактория на 200 мест. Который будет высокотехнологичен, со всеми технологическими требованиями, современной молочной кухней, молочным такси, дозированной выпойкой", - рассказал Петр Белусь, зампредседателя Витебского облисполкома.

Николай Леошко, председатель ПК "Ольговское":

"До 1 июля мы его уже должны построить. Помощь огромная. Может быть, даже на неделю вперед шагнем, для того чтобы завершить здесь это строительство".