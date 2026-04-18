3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Более сотни человек подключились к строительству современного МТК в Витебском районе
18 апреля весенний марафон чистоты охватил все регионы страны. В Витебском районе он прошел с аграрным акцентом.
Благоустройство животноводческих объектов в хозяйстве "Ольговcкое" взял на себя трудовой десант облисполкома. Более сотни человек подключились к строительству современного молочно-товарного комплекса полного цикла. Помогли с уборкой территории, отделочными работами, установкой ограждений, а также заливкой фундамента для нового профилактория.
Олег Агеев, замначальника управления культуры Витебского облисполкома:
"Субботники созданы для того, чтобы мы объединялись и трудились совместно. Замечательная погода, замечательное настроение. Поможем нашим сельчанам в благоустройстве фермы".
"Закладывается сегодня фундамент профилактория на 200 мест. Который будет высокотехнологичен, со всеми технологическими требованиями, современной молочной кухней, молочным такси, дозированной выпойкой", - рассказал Петр Белусь, зампредседателя Витебского облисполкома.
Николай Леошко, председатель ПК "Ольговское":
"До 1 июля мы его уже должны построить. Помощь огромная. Может быть, даже на неделю вперед шагнем, для того чтобы завершить здесь это строительство".
Благоустройство животноводческих объектов - тренд нынешнего субботника. Аналогичные трудовые вахты проходят сегодня и в других районах области. Всего до 1 июля в северном регионе намерены возвести около 170 современных профилакториев.