"Большая туристическая неделя" стартовала в Минске

"Большая туристическая неделя" 7 апреля стартовала в Минске: запланирована серия ключевых для индустрии гостеприимства событий. Это IV Белорусско российский туристический конгресс, международный форум Travel Hub "Содружество" и 28-я выставка-ярмарка туруслуг "Отдых-2026". Участники уже обсуждают развитие отрасли и перспективы дальнейшего сотрудничества.

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны проходит круглый стол. На повестке дня тема патриотического туризма. А именно вопросы сохранения памяти о войне и воспитания молодежи в странах СНГ. Задача - по итогам встречи выработать единые стандарты экскурсий и новые формы подачи исторического материала.

Сфера туризма в ближайшей пятилетке также один из приоритетов социально-экономического развития Беларуси. Глава государства неоднократно подчеркивал: потенциал имеется, важно найти новые точки роста и сделать на них акцент. Этим и займутся участники "Большой туристической недели".