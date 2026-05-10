Борьба в тылу: на Минской ГЭС-2 действовала мощная подпольная группа патриотов

"Как и везде, война на этом объекте перевернула все. 26 июня 1941 года, буквально уже через пару дней после того, как началась война, станция была остановлена. В Минск пришли фашисты. Станция, естественно, тоже попала под оккупацию, была ими запущена, но уже под собственные нужды и цели врага. И вот здесь начинается одна из самых героических страниц истории этой станции. Поскольку на станции работала мощная подпольная группа, они совершали диверсии, нарушали обычный режим работы станции, распространяли сводки Совинформбюро. И представьте: под оккупацией, под страхом постоянного расстрела люди продолжали бороться так, как они могли бороться здесь, - отметила Дарья Булыга. - Одним из самых ярких и впечатляющих моментов этой борьбы стал подрыв котла номер один. По заданию минского подполья уборщица котельного цеха подложила под работающий котел мину. И силы удара хватило для того, чтобы вывести его из строя. И на тот момент это нанесло по фашистам серьезный удар, поскольку от станции питался танкоремонтный завод имени Ворошилова, который, естественно, был переоборудован фашистами для ремонта своей техники".