Брест справляется с непогодой: на расчистке города более 15 единиц техники и около 200 человек
Брест встретил снегопады и морозы усиленной готовностью коммунальных служб. На расчистке города сегодня задействовано более 15 единиц техники и около 200 человек. Работа ведется комплексно: машины очищают дороги, а люди - тротуары и остановки. При этом улицы повсеместно обрабатываются от гололеда.
Олег Нестерчук, замдиректора ПКУП "Коммунальник":
"У нас заблаговременно до начала зимнего сезона подготовлена пескоразбрасывательная техника в количестве 30 единиц, плужно-щеточная техника - это трактора с отвалом и щеткой в количестве 11 единиц, погрузчики - 14 единиц, а также 19 самосвалов для вывоза снега в случае обильных снегопадов, но нынешняя погода не является аномальной. Мы справляемся с таким количеством снега".
На сегодняшний день погодная ситуация в Бресте - под контролем. В целом в Брестской области в эти дни задействовано 105 единиц спецтехники ЖКХ. Для посыпки тротуаров, дорог и улиц только за эти сутки ушло 567 тонн пескосоляной смеси. Водителей просят не парковаться вдоль дорог и соблюдать осторожность. Пешеходам также рекомендуют быть внимательнее.