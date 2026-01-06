Брест справляется с непогодой: на расчистке города более 15 единиц техники и около 200 человек

Брест встретил снегопады и морозы усиленной готовностью коммунальных служб. На расчистке города сегодня задействовано более 15 единиц техники и около 200 человек. Работа ведется комплексно: машины очищают дороги, а люди - тротуары и остановки. При этом улицы повсеместно обрабатываются от гололеда.

Олег Нестерчук, замдиректора ПКУП "Коммунальник" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0062292-06b8-4251-bfa3-da4a7f5a2872/conversions/049a82af-f398-43bc-9307-f93da35e563d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0062292-06b8-4251-bfa3-da4a7f5a2872/conversions/049a82af-f398-43bc-9307-f93da35e563d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0062292-06b8-4251-bfa3-da4a7f5a2872/conversions/049a82af-f398-43bc-9307-f93da35e563d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0062292-06b8-4251-bfa3-da4a7f5a2872/conversions/049a82af-f398-43bc-9307-f93da35e563d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Нестерчук, замдиректора ПКУП "Коммунальник":

"У нас заблаговременно до начала зимнего сезона подготовлена пескоразбрасывательная техника в количестве 30 единиц, плужно-щеточная техника - это трактора с отвалом и щеткой в количестве 11 единиц, погрузчики - 14 единиц, а также 19 самосвалов для вывоза снега в случае обильных снегопадов, но нынешняя погода не является аномальной. Мы справляемся с таким количеством снега".