Брестская область - где намело самые высокие сугробы в регионе

Прошедшая ночь стала серьезным испытанием для Брестской области. Обильные осадки, метель и шквалистый ветер сформировали снежные заносы на дорогах и местами непроходимость для пешеходов.

Самые высокие сугробы в Брестской области высотой в 33 см намело в Ганцевичах. Там же, а еще в Столине выпало от 2 до 2,5 декадной нормы осадков. В регионе действует специальный план "Погода".

В Бресте на расчистке городских улиц в круглосуточном режиме задействовано около 80 единиц техники. Убирать снег вышли и более 400 работников ЖКХ. Сотрудники ГАИ переведены на усиленный вариант несения службы. На дорогах организованы посты с большегрузной техникой для буксировки застрявших автомобилей.

Сергей Павленя, начальник УГАИ МОБ УВД Брестского облисполкома:

"На магистралях и республиканских дорогах организованы посты, которые нацелены на оперативный мониторинг состояния улично-дорожной сети и своевременное оказание помощи гражданам. Сотрудники ГАИ ориентированы на оказание помощи гражданам. Организована работа по оперативной расчистке дорог. В таких условиях ГАИ призывает граждан отложить поездки на личном транспорте".

Рука на пульсе и у энергетиков. Для срочных выездов было подготовлено почти 90 бригад. За ночь поступило 49 заявок от жителей всего региона. К утру все повреждения устранили. В борьбе со снегом на передовой - дворники. Татьяна Кузьмина выходит на уборку вот уже 17 зим подряд.

Татьяна Кузьмина, уборщик территории ПКУП "Коммунальник":

"Труд физический всегда нелегкий, но в удовольствие. Уделяем больше внимания улицам, пешеходным переходам, остановкам - там, где больше людей. Стараемся работать в усиленном режиме. У нас и техника работает, и люди".

В регионе активно работают волонтерские отряды, откликнулись и военнослужащие. За лопаты взялись и сами жители города.

Олег Нестерчук, замдиректора ПКУП "Коммунальник":

"Сутки шел без перерыва снег, выпало более декадной нормы осадков. Но ситуация у нас не чрезвычайная. Нам помогают организации согласно подготовленному плану. Привлекли порядка 15 сторонних организаций, они нам помогли. Коммунальные службы справляются с данной работой".