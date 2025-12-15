Брестская область присоединилась к марафону добра "Наши дети"

К большому марафону добра "Наши дети" присоединилась Брестская область. На связь со всей страной регион вышел из Поместья белорусского Деда Мороза.

Торжественное начало благотворительного путешествия собрало 350 мальчишек и девчонок из разных уголков юго-западного региона. Это дети, которые оказались в непростой жизненной ситуации, активисты школьного самоуправления, победители различных состязаний.

"Я попросила у Деда Мороза необычный, особенный подарок - он его выберет сам. Этот год был достаточно насыщенным. Я исполнила много своих мечтаний. Поучаствовала в очень серьезных конкурсах. Одним из самых главных было сниматься в телепередаче "Я знаю!", - поделилась девочка.

"Новый год - это семейный праздник, где должны происходить какие-то чудеса. И каждый ребенок должен верить в волшебство и в то, что Новый год что-то новое приносит. Так как я была в Беловежской пуще, я верю в Деда Мороза с самых ранних лет. Для меня это интересно и как-то загадочно происходит все", - рассказала участница акции.