logo
Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Бронирование туров, индивидуальный маршрут - туристические инфоцентры расширяют сервис

Туристические информационные центры Минской области расширяют сервис. Теперь можно получить полноценный пакет услуг. Сотрудники центров помогут подобрать и забронировать готовый тур по региону или составить индивидуальный маршрут с экскурсиями. Такие центры в периоды массового наплыва туристов будут открыты по субботам и воскресеньям.

Изображение


Валентина Осадчик, зампредседателя комитета экономики Миноблисполкома: "Начинает набирать обороты перечень инвестиционных проектов "Туристический потенциал", который позволяет инвестору получить льготные кредитные ресурсы на реализацию проекта. В указанный перечень на сегодня включен 21 проект стоимостью выше 188 млн с созданием около 450 рабочих мест".

Среди ключевых проектов: создание глэмпинг-центра в Березинском районе, расширение кемпингов на Вилейском водохранилище, а также строительство гостиничных комплексов и объектов придорожного сервиса в Несвиже.

Разделы:

ОбществоМинская областьТуризм

Теги:

внутренний туризмМинская область