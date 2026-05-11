Бронирование туров, индивидуальный маршрут - туристические инфоцентры расширяют сервис
Туристические информационные центры Минской области расширяют сервис. Теперь можно получить полноценный пакет услуг. Сотрудники центров помогут подобрать и забронировать готовый тур по региону или составить индивидуальный маршрут с экскурсиями. Такие центры в периоды массового наплыва туристов будут открыты по субботам и воскресеньям.
Валентина Осадчик, зампредседателя комитета экономики Миноблисполкома: "Начинает набирать обороты перечень инвестиционных проектов "Туристический потенциал", который позволяет инвестору получить льготные кредитные ресурсы на реализацию проекта. В указанный перечень на сегодня включен 21 проект стоимостью выше 188 млн с созданием около 450 рабочих мест".
Среди ключевых проектов: создание глэмпинг-центра в Березинском районе, расширение кемпингов на Вилейском водохранилище, а также строительство гостиничных комплексов и объектов придорожного сервиса в Несвиже.