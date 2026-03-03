3.75 BYN
БСЖ Минпрома исполняется 5 лет - движение объединило 47 предприятий и 4,5 тыс. участниц
Автор:Редакция news.by
Новые проекты, инициативы и вклад женщин в развитие экономики. В Центре безопасности МЧС собрались более сотни представительниц промышленных предприятий страны.
За пять лет Белорусский союз женщин предприятий Минпрома заметно укрепил свои позиции. Только за последний год создано 9 новых первичных организаций. Сегодня движение объединяет 47 предприятий и более 4,5 тыс. участниц. За сухими цифрами конкретные инициативы и проекты.
Сегодня женщины трудятся практически во всех направлениях промышленности. Они стоят у станков, проектируют сложные механизмы, управляют коллективами и производственными процессами. И все чаще именно их инициативы становятся драйвером технологического развития и модернизации предприятий.