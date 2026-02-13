3.72 BYN
БСЖ запускает первое женское интернет-радио
В Беларуси появится женское интернет-радио. Это событие - часть республиканского плана мероприятий по проведению Года белорусской женщины. Об этом на круглом столе, посвященном Всемирному дню радио, объявила директор представительства Международной телерадиокомпании "Мир", председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
Новая радиостанция должна получиться нишевой. Основной слушатель - женщины от 35 лет. В производстве контента планируют опираться на то, что слушают и смотрят женщины в интернете.
На встрече Ассоциации индустрии радиовещания подвели итоги 2025 года. Впечатляющими стали цифры зрительского доверия Белорусскому радио. Также обсудили современные тенденции в работе сферы, в том числе, этику использования нейросети при создании радипрограмм, а также озвучили список радийных специальностей, которые со временем может потеснить ИИ.
Елена Трещинская, директор радиостанции "Радиус FM":
"Если мы говорим про сферу радио, то в зоне риска: ноvер один - ведущая новостей, номер два - ведущая прогноза погоды, номер три - линейные ведущие, которые присутствуют на протяжении дня в эфире. Это три профессии, которые на сегодняшний день самые уязвимые перед искусственным интеллектом. И следующая профессия, которая в более дальней перспективе, - это профессия звукорежиссера? потому что многие технические вещи на сегодняшний день ИИ уже может выполнять. Он может свести трек, он может подобрать все в программе и выстроить нормально. Поэтому на сегодняшний день звукорежиссер, конечно, креативная профессия, но в перспективе некоторые простые задачи ИИ сможет выполнять".
Последние медиазмерения подтверждают: слушать радио в Беларуси стали больше
Слушать радио стали больше посредством интернет-платформ. Об этом говорят исследования. Активно используется и Национальный радиоплеер. По-прежнему самым популярным местом потребления радиоконтента остается автомобиль.
В Беларуси вещают 57 радиопрограмм, из них 34 государственные и 23 негосударственные.