БСЖ запускает первое женское интернет-радио

"Если мы говорим про сферу радио, то в зоне риска: ноvер один - ведущая новостей, номер два - ведущая прогноза погоды, номер три - линейные ведущие, которые присутствуют на протяжении дня в эфире. Это три профессии, которые на сегодняшний день самые уязвимые перед искусственным интеллектом. И следующая профессия, которая в более дальней перспективе, - это профессия звукорежиссера? потому что многие технические вещи на сегодняшний день ИИ уже может выполнять. Он может свести трек, он может подобрать все в программе и выстроить нормально. Поэтому на сегодняшний день звукорежиссер, конечно, креативная профессия, но в перспективе некоторые простые задачи ИИ сможет выполнять".