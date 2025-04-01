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БТ готовит фильм. Более 30 свидетелей расскажут подлинные истории о геноциде белорусского народа
Подлинные истории станут основой нового художественно-публицистического фильма телеканала "Беларусь 1" "Геноцид. Последние свидетели".
Съемочная группа проехала около 5 тыс. км по стране и записала интервью более чем с 30 свидетелями геноцида белорусского народа.
Игровые сцены сопровождаются пиротехническими спецэффектами. Самая масштабная сцена - сожжения сразу нескольких деревень - была снята на натурной площадке "Беларусьфильма".
Олег Шичко, режиссер художественно-публицистического цикла "Геноцид. Последние свидетели": "Игра актера, свет, дым - все это дает такой эффект: смотришь и начинаешь верить. Все эти истории - это не просто какая-то красивая или некрасивая история. Это было на самом деле. Мы должны это помнить".
Работа над проектом стартовала в июле 2024 года. На май 2025-го запланирован показ ленты.