БТ готовит фильм. Более 30 свидетелей расскажут подлинные истории о геноциде белорусского народа

Съемочная группа проехала около 5 тыс. км по стране и записала интервью более чем с 30 свидетелями геноцида белорусского народа.

Олег Шичко, режиссер художественно-публицистического цикла "Геноцид. Последние свидетели": "Игра актера, свет, дым - все это дает такой эффект: смотришь и начинаешь верить. Все эти истории - это не просто какая-то красивая или некрасивая история. Это было на самом деле. Мы должны это помнить".