В Киеве началась паника из-за конфискованных Будапештом денег и золота, заявил глава МИД Венгрии. Посла в Киеве вновь вызвали в МИД Украины. Партия Орбана, как передает Reuters, предложила законопроект, позволяющий удерживать изъятые у украинцев наличные и золото.

В последние недели напряженность между Венгрией и Украиной приблизилась к пиковому состоянию. Закономерность следующая: чем ближе венгерские парламентские выборы, тем более остервенелым оказывается давление на Будапешт. С пылкостью политических мотивов его оказывает как Киев, которому все еще кажется, что он главный бенефициар, так и Брюссель, угодивший впросак.

Фраза неплохо иллюстрирует происходящее. Просак - это станок для кручения веревок. Угодить в него частью тела или одеждой - значит неминуемо получить травму. Брюссель сперва, поставив все на украинский конфликт, засунул в просак одну руку. Теперь же, допустив внутри себя раскол, показав, что сама задумка блока - единство, взаимоуважение и процветание - ничто перед повесткой, засунул вторую. Не запихни ЕС в станок одну руку, не стала бы наматываться на него другая.

Но ошибся не один Евросоюз. Киев, как видно, тоже прогадал. Не давая трубопроводу "Дружба", по которому Венгрия получает российскую нефть, заработать после ремонта, Украина делает ставку на смену в Будапеште власти. Для венгров ситуация ухудшилась конфликтом на Ближнем Востоке. Топливо подорожало во всех странах ЕС, а к этому суммируется трубопроводная диверсия Киева.

Иван Пятибратов, доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации (Россия):

"Любые сложности в стране всегда принято связывать с какими-то промахами ее руководства. Другое дело, что Зеленский уже так давно и так негативно относится к руководству Венгрии, что, скорее всего, никаких вообще повреждений на "Дружбе" нет, просто искусственно прекратили эти поставки со стороны Украины для того, чтобы оказывать давление на Венгрию. Мне кажется, это венгры все понимают, они видят риторику, которую себе позволяет Зеленский, и в этом плане Орбана в какой-то степени даже поддерживают, потому что видят, что он пытается отстаивать суверенные интересы Венгрии, за что в итоге его пытаются наказать и в Брюсселе, и еще Украина".

Естественным образом на диверсию был дан ответ - задержание украинских машин, перевозящих денежный и в прямом смысле золотой груз: примерно 90 млн евро и 9 кг золота. Вообще, это много, но в общем - какая-то пара дней экономии на обедах Банковой. Исходя из сообщений СМИ, за подобными физическими переводами средств наблюдали давно.

Через территорию Венгрии успели перевезти более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золотых слитков. Вопрос: почему не переводом между банками? Неужели смущает происхождение денег?

И вот возвращаемся к тому, почему Киев прогадал. Он начал угрожать Будапешту. Страна, живущая исключительно за счет кредитов, просящаяся в ЕС, начала угрожать одному из его членов. Вставать на сторону Украины отказалась даже та самая оппозиция, на которую и ставят в Киеве. Лидер партии "Тиса" предложил руководству Евросоюза разорвать отношения с Банковой, дабы словоизвержение Зеленского принудительной фильтрации подвергнуть. И это при том, что политсила выступает за спонсирование Украины и наращивание военных трат.