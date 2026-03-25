Будущее электротранспорта обсудили на тематической конференции в Минске

Будущее электрического городского транспорта 25 марта - на повестке тематической конференции, которая проходит в Минске.

Сегодня быстрыми темпами растет популярность зеленого транспорта. "Не навреди" - принцип не только врачей, но и приверженцев заботы об экологии. Никого сегодня не удивишь как машиной с зелеными номерами - более 50 тыс. единиц курсирует по дорогам, - так и современным общественным транспортом.

К примеру, электробусы: столичный парк пополняется новыми единицами, в регионах (Жодино, Новополоцк, Шкловский р-н) реализуются пилотные проекты по запуску электротранспорта. Пока это небольшие районы, небольшой километраж, но в будущем - электробусы должны запустить между Минском и городами-спутниками.

Эту тему поднимали на отраслевой конференции: обсуждали и развитие инфраструктуры, повышение эффективности логистических процессов совместно с российскими коллегами.

Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":

"Развитие электротранспорта я бы не центрировал на предприятии и даже не на отрасли промышленности. Это, наверное, одно из основных наших общегосударственных направлений. Доказано и апробировано путем внедрения транспорта, который сегодня эксплуатируется, что это на самом деле экономический и экологический транспорт. Поэтому перед Минским автозаводом, наряду с другими предприятиями, стоит задача развития электротранспорта. Это одна из основных идей постепенного перевода на электрическое движение любого вида продукта, который мы изготавливаем".

Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"

Олег Быцко, заместитель гендиректора по инновационному развитию "БКМ Холдинг":

"В прошлом году мы разработали и изготовили новый для Беларуси вид транспорта - пригородный электробус. Четыре таких электробуса мы реализовали на нашей атомной станции для перевозки пассажиров из Островца. Этот электробус отличается от городских электробусов тем, что он выполнен по более жестким требованиям: имеет мягкие сидения, трехточечные ремни безопасности, обеспечивается большая прочность кузова, скорость электробуса 90 км/ч, в отличие от городских, у которого 60 км/ч".