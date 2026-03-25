Будущее электротранспорта обсудили на тематической конференции в Минске

Будущее электрического городского транспорта 25 марта - на повестке тематической конференции, которая проходит в Минске.

Сегодня быстрыми темпами растет популярность зеленого транспорта. "Не навреди" - принцип не только врачей, но и приверженцев заботы об экологии. Никого сегодня не удивишь как машиной с зелеными номерами - более 50 тыс. единиц курсирует по дорогам, - так и современным общественным транспортом.

К примеру, электробусы: столичный парк пополняется новыми единицами, в регионах (Жодино, Новополоцк, Шкловский р-н) реализуются пилотные проекты по запуску электротранспорта. Пока это небольшие районы, небольшой километраж, но в будущем - электробусы должны запустить между Минском и городами-спутниками.

Эту тему поднимали на отраслевой конференции: обсуждали и развитие инфраструктуры, повышение эффективности логистических процессов совместно с российскими коллегами.

Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":

"Развитие электротранспорта я бы не центрировал на предприятии и даже не на отрасли промышленности. Это, наверное, одно из основных наших общегосударственных направлений. Доказано и апробировано путем внедрения транспорта, который сегодня эксплуатируется, что это на самом деле экономический и экологический транспорт. Поэтому перед Минским автозаводом, наряду с другими предприятиями, стоит задача развития электротранспорта. Это одна из основных идей постепенного перевода на электрическое движение любого вида продукта, который мы изготавливаем".

Олег Быцко, заместитель гендиректора по инновационному развитию "БКМ Холдинг":

"В прошлом году мы разработали и изготовили новый для Беларуси вид транспорта - пригородный электробус. Четыре таких электробуса мы реализовали на нашей атомной станции для перевозки пассажиров из Островца. Этот электробус отличается от городских электробусов тем, что он выполнен по более жестким требованиям: имеет мягкие сидения, трехточечные ремни безопасности, обеспечивается большая прочность кузова, скорость электробуса 90 км/ч, в отличие от городских, у которого 60 км/ч".

Сегодня Белкоммунмаш - ведущий производитель наземного электротранспорта. Основной рынок сбыта - Россия, но отечественный экотранспорт работает в Болгарии, Молдове, Казахстане и даже в Аргентине. Не в большом количестве, но как говорят, дорога прокладывается под ногами идущего. И для достижения больших целей надо начинать с малого.

