Булавко: Политика Беларуси является самой оптимальной и реалистичной

Беларусь находится в центре Европы, поэтому любые события, которые происходят, в большей или меньшей степени касаются нашей страны, отметил парламентарий. "На сегодняшний день, политика, которой придерживается наша страна, является самой оптимальной и реалистичной. С одной стороны, как говорит глава государства, всегда нужно готовиться к войне, тогда войны не будет. Пока этот тезис работает на 100 %. И как отметил министр обороны Беларуси, мы четко отслеживаем самые интересные, назовем их так, новшества, которые сейчас у других государств существуют. Мы у себя это развиваем достаточно быстро. Наш военно-промышленный комплекс очень четко реагирует на это. Плюс тактическое ядерное оружие, плюс "Орешник", который буквально в декабре уже будет заступать на боевое дежурство. Все это то, что обеспечивает наш мир и покой".