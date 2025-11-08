3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Булавко: Политика Беларуси является самой оптимальной и реалистичной
Милитаризация прибалтийского, балтийского региона и Польши, постоянные круглогодичные военные учения и заявления политиков. Какую угрозу все это создает сегодня для Беларуси, попросили прокомментировать депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолия Булавко.
Беларусь находится в центре Европы, поэтому любые события, которые происходят, в большей или меньшей степени касаются нашей страны, отметил парламентарий. "На сегодняшний день, политика, которой придерживается наша страна, является самой оптимальной и реалистичной. С одной стороны, как говорит глава государства, всегда нужно готовиться к войне, тогда войны не будет. Пока этот тезис работает на 100 %. И как отметил министр обороны Беларуси, мы четко отслеживаем самые интересные, назовем их так, новшества, которые сейчас у других государств существуют. Мы у себя это развиваем достаточно быстро. Наш военно-промышленный комплекс очень четко реагирует на это. Плюс тактическое ядерное оружие, плюс "Орешник", который буквально в декабре уже будет заступать на боевое дежурство. Все это то, что обеспечивает наш мир и покой".
Актуальное интервью | Анатолий Булавко
Насколько реальна блокада Балтийского моря и Калининградской области? Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, анализирует сценарии НАТО, роль Литвы и последствия для региона. - Почему блокада Калининграда станет казусом белли для России? - Какую роль играют страны Балтии в планах НАТО? - Создаёт ли милитаризация Балтии угрозу для Беларуси?