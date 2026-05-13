"Быть мамой круто": открытый диалог состоялся в минском кинотеатре "Октябрь"

В кинотеатре "Октябрь" города Минска собралось более 500 студентов из Белорусского государственного университета радиотехники и электроники. В холле юношей и девушек встретила тематическая выставка. Сейчас же продолжается открытый диалог. И это разговор о том, как важно быть мамой, а также как при этом совместить роль жены, матери и бизнесвумен. Это про роль женщины в обществе и государстве, про осознанное материнство.

Анна Бойко, председатель Советской районной организации Белорусского Союза женщин: "Семья - это не только основа государства. Семья - это надежный тыл, надежная опора для каждого человека. И каждому человеку важно иметь семью, родных, близких, к которым мы можем прийти и обратиться с радостью, с болью, с горечью, с какой-то проблемой, с какими-то пожеланиями. Но, к сожалению, наша молодежь сегодня настолько хочет быть самодостаточной, независимой. Совсем скоро мы отметим прекрасный праздник - День семьи. Белорусский союз женщин очень трепетно, особенно в Год белорусской женщины, относится к этому празднику. Мы готовимся его отметить. Очень символично, что мы встречаемся с молодежью именно в преддверии этого праздника и обязательно расскажем о том, насколько семья - это не просто ячейка общества, это счастливая составляющая для каждого человека".