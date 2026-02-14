3.72 BYN
Быть выносливым необходимо: уровень физподготовки проверяют у военнослужащих 11-й мехбригады
В 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде прошел очередной этап внезапной проверки боевой готовности. В пункте постоянной дислокации военнослужащие выполнили нормативы по физической подготовке: подтягивание и поднимание туловища. Впереди еще один этап - марш-бросок, подготовка к которому уже началась.
военнослужащий 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси:
"Совершили пробный марш-бросок, подготовительный к основному. Все показали себя хорошо, бежали подразделением, товарищи готовы морально и физически к выполнению поставленных задач. Есть всегда к чему стремиться и расти".
Евгений Волчек, командир 105-го отдельного механизированного батальона 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси:
"Физическая подготовка, как и огневая - залог успеха военнослужащего в бою. Необходимо уделять внимание выносливости. Физическая сила придет постепенно с подтягиванием, с бегом, отжиманием. Пехотинец на огневой подготовке экипирован бронежилетом, шлем стальной, оружие согласно штату – это очень тяжело носить, для этого нужно развивать выносливость".
По итогам проверки подтвержден высокий уровень физической подготовки военнослужащих. Контрольные мероприятия продолжаются, их результаты будут использованы для анализа и дальнейшего совершенствования боевой подготовки Вооруженных сил.